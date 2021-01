Dresden: Verlieren Mieter wegen Corona ihre Wohnungen?

Dresden

Der Dresdner Großvermieter Vonovia will eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern trotz beglichener Mietschulden in Pieschen vor die Tür setzen. So schildert es das Dresdner Bündnis „Mietenwahnsinn stoppen!“ „Trotz Corona-Pandemie und verschärfter Ausgangsbeschränkungen finden täglich Zwangsräumungen in Dresden statt“, kritisiert Jan Reißig, Sprecher des Bündnisses, das eine Aussetzung der bundesweiten Regeln zu Zwangsräumungen während der Corona-Pandemie fordert.

Justizministerin fordert Stopp von Zwangsräumungen

Eine Forderung, die jetzt auch Sachsens Justizministerin Katja Meier ( Bündnis 90/Die Grünen) erhebt: „Mit großer Sorge beobachte ich die unverändert stattfindenden Zwangsräumungen von Wohnungen und das trotz der Pandemielage. Ganze Familien können durch die Räumung ihrer Mietwohnungen in Bedrängnis kommen, was angesichts der drohenden Obdachlosigkeit gerade in den Wintermonaten zu existenziellen Notlagen führt“, befürchtet die Ministerin. Zwangsräumungen von Wohnungen sollten gesetzlich ausgesetzt werden. „Die Menschen sollen neben all den finanziellen und gesundheitlichen Sorgen dieser Tage nicht auch noch den Verlust des Daches über ihrem Kopf fürchten müssen“, erklärte Meier.

Reißig verweist auf eine Anfrage des Linke-Stadtrats Christopher Colditz: Laut der Antwort von Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU) haben Vermieter der Stadtverwaltung im vergangenen Jahr bis Oktober 532 Zwangsräumungen angezeigt. 2019 lag die Zahl bei 482, 2018 bei 415. 351 Zwangsräumungen wurden im vergangenen Jahr bis Oktober tatsächlich vollstreckt. 391 Haushalte verloren 2019 ihre Wohnung, ein Jahr davor waren es 330 Haushalte. Aber auch die Zahl der abgewendeten Zwangsräumungen ist deutlich gestiegen: In 181 Fällen konnte im vergangenen Jahr der Verlust der Wohnung verhindert werden. 2019 waren es 91 abgewendete Zwangsräumungen und 2018 nur 85.

Vonovia : „Es gibt keinen Räumungstermin“

Darauf verweist auch Vonovia-Sprecher Matthias Wulff, der zum Fall der alleinerziehenden Mutter in Pieschen anmerkt: „Die Familie befindet sich nach wie vor in der Wohnung und es gibt auch keinen Räumungstermin.“ Wulff stellt klar: „ Vonovia lässt keine Mieter zwangsräumen, die ihre Mietschulden beglichen haben.“ Mietschulden seien ein Grund für eine Zwangsräumung, es gebe aber sehr viele Möglichkeiten für den Mieter, den Verlust der eigenen vier Wände zu verhindern. Vonovia stehe in einem sehr engen Kontakt mit dem städtischen Sozialamt. „Wir prüfen jeden Einzelfall ganz genau“, sagt Wulff.

Vonovia-Vorstandsvorsitzender Rolf Buch habe erklärt, dass kein Mieter wegen Corona seine Wohnung verlieren werde, so der Sprecher. „Daran halten wir uns.“ Etwa ein Prozent der Vonovia-Mieter in Dresden habe wegen coronabedingter Einnahmeausfälle Zahlungsschwierigkeiten. „Unser Eindruck ist, dass die Mieter eher am privaten Konsum sparen als an ihrem Mietbudget.“

Sozialamt : Pandemie führt nicht zu mehr Zwangsräumungen

Das städtische Sozialamt erklärte auf Anfrage, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch nicht zu einer höheren Anzahl an Zwangsräumungen geführt hätten. Das liege unter anderem am „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie“, in dem die Regelung enthalten sei, dass Vermieter vom 1. April bis zum 30. Juni 2020 ein Mietverhältnis nicht allein aufgrund eines coronabedingten Mietrückstands kündigen konnten.

Deutlicher Zuwachs an Wohngeldanträgen

Gegenwärtig verzeichnet das Sozialamt eine deutliche Zunahme an Wohngeldanträgen. 20 516 Anträge seien aktuell gestellt worden, das sind 4754 mehr als im vergangenen Jahr – ein Plus von 30 Prozent. Das sei aber neben den Folgen der Corona-Pandemie auch auf die Wohngeldreform im vergangenen Jahr zurückzuführen, die einem größeren Personenkreis als bisher einen Anspruch auf die Leistung zusichert.

Bis zum 31. März 2021 gelte ein vereinfachtes Antragsverfahren für Wohngeld. „Die Bearbeitung erfolgt in Abhängigkeit der Vollständigkeit der Unterlagen sehr zügig und zeitnah. Infolgedessen werden Betroffene in die Lage versetzt, ihren Verpflichtungen aus dem Mietvertrag zeitnah nachzukommen“, schreibt das Sozialamt. Allerdings sei die durchschnittliche Bearbeitungszeit eines Wohngeldantrags von 62 Kalendertagen im Jahr 2019 auf über 90 Kalendertage angestiegen. Grund seien mehr Anträge und eine angespannte personelle Situation in der zuständigen Abteilung.

Ziel: Wohnungsnotfälle vermeiden

Das Sozialamt verweist auf eine „konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit den am Dresdner Wohnungsmarkt tätigen Vermietern. Dies gelte im Besonderen auch für Vonovia. „In vielen Fällen gelingt es, die Vollstreckung einer Zwangsräumung zu vermeiden“, heißt es. Wichtig sei, dass Mietschuldner möglichst frühzeitig aktiv würden und so früh wie möglich beim Sozialamt oder einer Kontakt- und Beratungsstelle vorsprechen. „Damit dies in Zukunft noch schneller gelingt, erhalten betroffene Haushalte im Falle einer Kündigung wegen Mietschulden künftig von Vonovia einen durch das Sozialamt bereitgestellten Flyer zum städtischen Beratungsangebot.“ Zur fortlaufenden Verbesserung der präventive Zusammenarbeit stehe das Sozialamt darüber hinaus in einem „kooperativen und regelmäßigen Austausch“ mit Vonovia, der von dem gemeinsamen Ziel der Vermeidung von Wohnungsnotfällen getragen sei.

Drei Beratungen wegen Einkommensverlusten

Katrin Kroupova, Juristin beim Mieterverein Dresden und Umgebung, sind drei Fälle aus ihrer Beratungspraxis bekannt, bei denen Mieter wegen coronabedingter Einkommensverluste ihre Miete nicht zahlen konnten. Die Vermieter hätten bisher angemessen auf die Probleme reagiert und Vereinbarungen mit den Mietern getroffen. Sie verweist darauf, dass das Sozialamt in Notfällen schnell und unkompliziert die Kosten der Unterkunft übernimmt.

Betriebskosten können zum Problem werden

„Wir befürchten aber, dass es künftig größere Probleme geben wird“, verweist die Juristin darauf, dass der für den ersten Lockdown beschlossene Kündigungsschutz nicht verlängert worden ist. „Wenn Mieter jetzt in Probleme geraten, sind sie trotzdem zur vollständigen Zahlung des Mietzins verpflichtet“, erklärte Kroupova. Probleme erwartet die Mitarbeiterin des Mieterbundes auch dann, wenn die ersten Betriebskostenabrechnungen für 2020 eintreffen. Wegen des Lockdowns im Frühjahr und zum Ende des Jahres hätten sich die Mieter verstärkt in ihren Wohnungen aufgehalten. Das wirke sich auf Kosten für Heizung, Wasser aber auch für die Beleuchtung des Treppenhauses aus. „Da könnte es bei einigen ein böses Erwachen geben.“

Reißig erklärte, bei seinem Bündnis würden sich die Anfragen und Hilferufe zum Thema Zwangsräumungen häufen. „Hierzu empfehlen wir dringend die Kontaktaufnahme mit dem Dresdner Mieterverein oder bei einem unserer offenen Mietertreffen am ersten Montag im Monat, die derzeit online stattfinden.“

Von Thomas Baumann-Hartwig