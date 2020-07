Dresden

Der Stadtbezirksbeirat Loschwitz hat die Pläne von Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) für die Wiederbelebung und Verkehrsanbindung des Fernsehturms abgelehnt. Die Gegner kritisierten vor allem, dass die Projektpartner den Turm in Wachwitz zwar schon im Jahr 2025 wiedereröffnen wollen, laut Mobilitätskonzept aber viele Verkehrslösungen für die Besucherströme erst Jahre später voll wirksam werden.

Turm-Eröffnung 2025, Verkehrslösungen erst danach

Im Kern sieht das gemeinsame Konzept von Stadt, Land, Bund und der Telekom-Tochter „Deutsche Funkturm GmbH“ vor, den 252 Meter hohen Fernsehturm für etwa 25,7 Millionen Euro zu sanieren, einen Betreiber für das Höhencafé und womöglich andere Attraktionen zu finden und den Turm 2025 wieder zu eröffnen. Je nach Betreiber-Konzept wäre ein kostendeckender Betrieb ab etwa 131 000 Besuchern pro Jahr möglich, betonte der städtische Strategiereferent Marcel Timmroth. Zu DDR-Zeiten zog der Turm jährlich bis zu eine Viertelmillion Gäste an. Um den möglichst umwelt- und anwohnerschonenden An- und Abmarsch solcher Menschenmassen will sich die Stadtverwaltung vorab kümmern. Dafür hat Hilbert nun ein Mobilitätskonzept vorgelegt. Aufgelistet sind darin Verkehrsprojekte im Umfang von etwa 40,8 Millionen Euro, allerdings gestreckt über mehrere Jahre.

Anwohner: Straßen vorher ausbauen

Mit Blick darauf forderte Markus Joos von der eher eröffnungskritischen Bürgerinitiative „ Fernsehturm Dresden“ im Namen der Anwohner, den Turm erst dann zu eröffnen, wenn aus diesem Verkehrskonzept alle Projekte des sogenannten „Sowieso-Plus-Planfalls“ vollständig realisiert sind. Auf dieser Liste stehen diverse Straßenausbauten, eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 11 bis zu einem neuen P+R-Platz an der Rossendorfer Straße sowie neue Transferbusse, Buslinien, Haltestellen und Wendeschleifen am Turm und im weiten Umkreis um den Fernsehturm. Dabei handelt es sich teils um Projekte, die die Verwaltung eigentlich erst für die nächste Dekade geplant hatte. Wenn der Turm eröffnet werde, bevor diese Liste abgearbeitet sei, „gehen die Bürger auf die Straße“, kündigte Joos an.

Vorlage fällt imm Beirat durch

Die Hälfte der Stadtbezirksbeiräte schloss sich diesen Positionen weitgehend an. Mit insgesamt rund 70 Millionen Euro für Turmsanierung und Verkehrsinfrastruktur werde der Blick vom Fernsehturm „eine teure Aussicht“, kritisierte Martin Wosnitza von der FDP. Martin Jehne von den Bündnisgrünen nannte es „unbefriedigend, dass das Zeitfenster für das Mobilitätskonzept so unbestimmt“ bleibe. Weitere Vorschläge, um Besucher-Autoverkehr zum Fernsehturm zu vermeiden, wie etwa eine Seilbahn, eine Zahnradbahn oder eine Supraleit-Schwebebahn, sind noch vage und – wenn überhaupt – frühestens 2040 zu erwarten.

Zwar appellierte schließlich der Loschwitzer Stadtbezirks-Amtsleiter Christian Barth noch in einer persönlichen Erklärung an die Beiräte, „dieses visionäre Projekt nicht so früh schon abzuwürgen“. Aber letztlich dominierten die Bedenken der Anwohner die Diskussion. Die Abstimmung viel zwar knapp aus: Je sechs Beiräte stimmen dafür und dagegen. Bei einem „Unentschieden“ gilt eine Vorlage aber als durchgefallen.

Von Heiko Weckbrodt