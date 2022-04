Dresden: Verkehrsbehinderungen am Waldschlößchen-Tunnel

Dresden

Wegen Wartungsarbeiten am Waldschlößchen-Tunnel müssen sich Verkehrsteilnehmer vom 4. bis 9. April auf Behinderungen einstellen. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, kommt es in der Zeit zu wechselseitigen Sperrungen beider Haupttunnelröhren.

Die Weströhre (Richtung Waldschlößchenbrücke) ist am 4. und 5. April gesperrt, die Oströhre (Richtung Stauffenbergallee) am 6. und 7. April. Der Verkehrs soll auf der jeweils freigegebenen Strecke in beide Richtungen rollen. Zudem ist die Zufahrt von der Bautzner Straße zur Waldschlößchenbrücke am 8. April von 20 bis etwa 22.15 Uhr sowie die Zufahrt von der Brücke zur Bautzner Straße (stadtauswärts) vom 8. zum 9. April von 22.30 bis 5 Uhr gesperrt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Arbeiten seien notwendig, hieß es weiter. Die Verantwortlichen lassen sicherheitstechnische Anlagen wie die Brandmeldeanlage, die Notrufeinrichtungen und die Verkehrssteuerung überprüfen. Zudem müssen Arbeiter die Tunnelbeleuchtung, Entwässerungsanlage, Tunnelwände und Notgehwege reinigen.

Von ffo