Autofahrer müssen am Sonnabend im Zeitraum von 13 bis 15 Uhr mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund sind zwei Fahrzeugkorsos.

Verkehrsbehinderung in weiten Teilen von Dresden durch zwei Fahrzeugkorsos

