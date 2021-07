Dresden

Täglich spielen sie sich auf den Straßen ab, die Kämpfe zwischen Auto- und Radfahrern. Beide Parteien werfen der Gegenseite oftmals Rücksichtslosigkeit und gefährliches Verhalten vor.

Am 12. Januar 2020 ging der Kampf in die nächste Runde, als der Angeklagte Thomas L. mit seinem Mercedes rasant und mit wenig Abstand von der Böhmischen Straße auf die Alaunstraße abbog und dabei zwei Radfahrer in Bedrängnis brachte. Einer der beiden Radler, Paul E., signalisierte mit seiner Hand, dass L. langsamer fahren soll. Dabei touchierte dieser mit seinem Seitenspiegel die Hand des Fahrradfahrers. L. legte daraufhin eine Vollbremsung hin und verfolgte F. im Rückwärtsgang, um seiner Aussage nach die Angelegenheit mit dem kaputten Spiegel zu klären.

Verfolgungsjagd bis auf die Glacisstraße

Dann wendete der Teamleiter aus Dresden und verfolgte F. bis auf die Glacisstraße. Dabei bedrängte er den 28-jährigen Radfahrer, der aus Angst auf den Gehweg auswich. Der Mercedesfahrer konnte den Studenten letztlich auf der Glacisstraße stoppen. Er stieg mit einem Knüppel aus, schubste den Radfahrer und bedrohte ihn.

Bei der Verhandlung stritt L. die Verfolgungsjagd und die Auseinandersetzung zwar nicht ab, von dem Knüppel und der Rückwärtsfahrt durch die Alaunstraße will er allerdings nichts gewusst haben. Außerdem behauptete er, dass F. mutwillig mit dem Fuß seinen Autospiegel abgetreten habe.

„Privat zu viel um die Ohren“

Im Vergleich zu den übereinstimmenden Zeugenaussagen der Radler wenig glaubwürdig für Richter Steffen Krause. Für ihn schwebte der Umstand, dass der Angeklagte nach dem Vorfall keine Anzeige erstattete oder anderweitig reagierte, wie eine „große Glocke“ über dem Prozess. Erst als er die Strafanzeige wegen Nötigung im Briefkasten hatte, sah er sich zum Handeln gezwungen. „Privat zu viel um die Ohren“ war die Begründung des Angeklagten.

Das Gericht verurteilte L. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Nötigung zu 60 Tagessätzen à 60 Euro und zwei Monaten Fahrverbot. Beim Schlusswort zeigte sich L. wenig einsichtig und stritt den geschilderten Hergang bis zum Ende ab. Dem Richter warf er vor, nach persönlichem Empfinden anstatt nach den Fakten zu handeln, was er beim Verlassen des Gerichtssaals mit dem Ausruf „Saftladen“ unterstrich.

Von Tim Krause