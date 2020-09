Dresden: Verkaufsoffener Sonntag in der Neustadt

Dresden

Das Dresdner Stadtfest fällt wegen Corona aus – auch der Ausweichtermin 2. bis 4. Oktober wurde von den Veranstaltern gestrichen. Damit ist auch ein stadtweiter Einkaufssonntag geplatzt. Auf Initiative der FDP hatte der Stadtrat beschlossen, dass zum Stadtfest die Läden in der ganzen Stadt öffnen dürfen. Da der Anlass ausfällt, wird auch aus dem Einkaufssonntag nichts. „Aber einen Einkaufssonntag gibt es doch“, sagt Holger Zastrow, Vorsitzender der FDP-Stadtratsfraktion.

Stadtbezirksbeirat Neustadt wollte das Internet abschalten

Am 4. Oktober wird es im Stadtbezirk Neustadt offene Läden und Geschäfte geben. Das hat der Stadtbezirksbeirat Neustadt jetzt beschlossen – aus Anlass des Herbstfestes auf der Hauptstraße und am Goldenen Reiter. Dieses vom Andrang her überschaubare Fest soll wie geplant stattfinden.

Stadtbezirksbeirat Neustadt? War da nicht etwas? Richtig! Das ist doch jenes Gremium, das im Juli auf Antrag der Satirepartei „Die Partei“ beschlossen hatte, das Internet abzuschalten. Mit eleganten Streichungen und Hinzufügungen in dem FDP-Antrag, der zwei stadtweite Einkaufssonntage forderte, wurde ein zweitägiges Internetverbot beschlossen.

Beschluss zum verkaufsoffenen Sonntag fand Mehrheit

Die Kunde von dem Beschluss machte deutschlandweit die Runde. Es war nur ein symbolischer Beschluss, der keine Wirkung entfaltete. Die mediale Wirkung war dafür groß und es gab einiges Kopfschütteln, aber auch Sympathiebekundungen.

„Ich begrüße es, dass in den Stadtbezirksbeirat Neustadt Vernunft eingezogen ist und man ein Einsehen in Notwendigkeiten und die Realität hat“, lobt Zastrow seine Kollegen für den Beschluss zum 4. Oktober. Er selbst ist auch Mitglied im Gremium, war aber am Tag des Internet-Abschaltebeschlusses terminlich verhindert.

Immerhin: Mit neun Ja-Stimmen bei sieben Enthaltungen und zwei Gegenstimmen fiel der Beschluss im Grün-Rot-Rot-dominierten Stadtbezirksbeirat Neustadt nahezu eindeutig. „Ich bin sehr froh, dass eine Mehrheit unserer Anregung gefolgt ist“, so der FDP-Fraktionsvorsitzende.

Von Thomas Baumann-Hartwig