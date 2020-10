Dresden

Seit über vier Monaten sitzt Martin C. in U-Haft und wartet auf seine Verhandlung. Seit Dienstag muss sich der 25-Jährige nun wegen Vergewaltigung vor dem Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am Nachmittag des 30. Mai 2020 eine 15-Jährige vergewaltigt zu haben. Er soll die Minderjährige auf einer Herrentoilette eines Einkaufszentrums in Gorbitz entkleidet und gegen ihren erklärten Willen in sie eingedrungen sein.

Es ist nicht die erste Anklage dieser Art gegen Z. Er stand bereits im Februar vergangenen Jahres wegen sexuellen Missbrauchs in Meißen vor Gericht – auch damals ging es um eine Minderjährige.

Anzeige

Geistig eher einfach strukturiert

Martin Z. wollte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern. Daher befragte das Gericht seine Betreuerin. Sie kennt den Mann seit Anfang 2019 und kümmert sich um fast alle seiner Angelegenheiten. „Er ist geistig etwas eingeschränkt. Den normalen Tagesablauf bekommt er hin, bei Behördengängen oder ähnlichem braucht er aber Unterstützung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er sich eine heile Welt malt.“

Auch Verteidiger Matthias Ketzer beschrieb den Angeklagten als sehr einfach strukturiert. Der Rechtsanwalt spekulierte sogar über eine möglicherweise eingeschränkte Steuerungs- beziehungsweise Einsichtsfähigkeit.

Der Angeklagte leidet unter Epilepsie, muss Medikamente nehmen, ist aber sonst noch nicht aufgefallen und wurde auch nie begutachtet.

Der Verteidiger gab dann doch eine Erklärung für seinen Mandanten ab. Auf Antrag Ketzers wurde die Öffentlichkeit dafür ausgeschlossen, da sehr intime Details zur Sprache kommen würden, die Persönlichkeitsrechte seines Mandanten und des Opfers verletzen könnten. Das Urteil folgt.

Von Monika Löffler