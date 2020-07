Dresden

Die Mitglieder des Elbhangfest e. V. werden am 23. Juli entscheiden, ob das Fest in diesem Jahr doch noch vom 18. bis 20. September stattfinden soll oder ob es endgültig auf 2021 verschoben wird. Das jedenfalls wird der Vorstand auf einer Versammlung den Mitgliedern, also den Entscheidungsträgern vorschlagen. Der Vorstand hatte am 1. Juli getagt und sich einstimmig für eine Verschiebung ausgesprochen.

Hygieneauflagen machen Absage wahrscheinlicher

Aufgrund der unsicheren Lage und angesichts des bundesweiten Verbotes von Großveranstaltungen über 1000 Gäste bis Ende Oktober und dessen Aufrechterhaltung in Sachsen mindestens bis zum 17. Juli werde eine Absage des auf den 18. bis 20. September verschobenen Festes immer wahrscheinlicher, teilt der Vorstand auf der Website des Vereins im Internet mit. Und weiter: „Denn über die nach dem 17. Juli folgenden Hygieneauflagen besteht Unklarheit. Auch die verbleibende Zeit für die Vorbereitung des umfangreichen Programms könnte zu knapp werden. Und das Risiko für Rückschläge bei der Corona-Bewältigung ist groß, wie Ereignisse in anderen Städten zeigen.“

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr

Dadurch bestehe verständlicherweise noch Zurückhaltung in der Bevölkerung gegenüber dem Kulturkonsum in großen Gruppen, was auch das Elbhangfest betreffen könnte. Es sieht also so aus, als ob ausgerechnet im 30., also dem Jubiläumsjahr, das Elbhangfest erstmals nicht stattfinden wird. Traditionell ist der Termin ja immer am letzten Juni-Wochenende; wegen der Corona-Krise war schon eine Verschiebung auf den Termin im September beschlossen worden. Doch auch das erscheint den Organisatoren mittlerweile zu unsicher, wenn nicht gar gänzlich unrealistisch.

„Das Dreißigste tanzt!“ wäre in diesem Jahr das Motto gewesen. Das bezog sich nicht nur auf die Geschichte des Tanzes, die in Dresden – man denke an Hellerau und an Gret Palucca – eine große Tradition hat. Es passte auch bestens als Jubiläumsmotto. Falls die Mitglieder sich für eine Verschiebung auf 2021 entscheiden, ist es zwar nicht mehr 30 Jahre Elbhangfest, sondern 31 – aber das 30., also das Jubiläumsfest, bleibt es natürlich doch.

Stadtfest-Veranstalter wollen Ende Juli entscheiden

Nicht nur das Elbhangfest 2020 ist übrigens in Gefahr. Auch beim diesjährigen Dresdner Stadtfest wollen die Organisatoren Ende Juli entscheiden, ob es auf den 2. bis 4. Oktober, also rund um den Tag der Deutschen Einheit verschoben wird oder ganz ausfällt. Der 3. Oktober fällt in diesem Jahr passenderweise auf einen Sonnabend.

