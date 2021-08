Dresden: VW und TraceTronic gründen Joint Venture neocx für sichere Software

Dresden

Volkswagen will in Dresden künftig nicht nur die modernen Elektroautos der ID.4-Reihe bauen. Der Konzern holt sich in der sächsischen Landeshauptstadt auch Unterstützung für die Bewältigung des Wandels von Autobauer zum Dienstleister für digitale Mobilität und hat dazu ein Joint Venture („neocx“) mit der Tracetronic GmbH gegründet. Beide Unternehmen halten je 50 Prozent, über die Investitionssumme machten sie keine Angaben.

TraceTronic hat langjährige Expertise und wächst stetig

TraceTronic verfügt über eine langjährige Expertise im Test von Software für den Automobilbereich. Als kurz nach der Jahrtausendwende BMW bei den Automobilforschern der TU Dresden anfragte, gründeten sich vier Leute als Start-up aus. Heute zählt das Dresdner Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern, hat 280 Mitarbeiter (davon 221 in Dresden) und Niederlassungen in den deutschen Automobilhochburgen München, Ingolstadt und Stuttgart sowie in den USA und Südkorea.

Rocco Deutschmann, CEO der TraceTronic GmbH (links) und Axel Heinrich, Head of Electrics/Electonics bei Volkswagen, während der Gründungsfeier des gemeinsamen Joint Ventures neocx. Quelle: Holger Grigutsch

An den Softwaremodulen in den Fahrzeugen schreiben oft Hunderte Entwickler viele Millionen Zeilen Programmcode. Dass das alles wirklich miteinander funktioniert, sollen die Tests bei „neocx“ sicherstellen – schon bevor die Module überhaupt im Auto zum Einsatz kommen. Auf herkömmliche Art wäre das nicht machbar.

Deshalb setzen VW und Tracetronic mit Hilfe virtueller Realität, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz auf Simulationen, die automatisiert Signale zwischen Steuergeräten und Sensoren, Lenkung, Bremsen und weiteren Komponenten hin und her senden und dabei feststellen, ob die Antworten korrekt sind. Fehler schon dabei aufzuspüren, ist nicht nur eine Frage der Effizienz.

Sicherheit der Software wettbewerbskritischer Faktor

Mit Blick auf immer mehr Software im Fahrzeug, auf das autonome Fahren angesichts von Vorfällen mit Autos von Tesla und auch VW rückt die Sicherheit immer stärker in den Fokus. Thomas Ulbrich, VW-Vorstand für Technische Entwicklung, bezeichnet die Software-Integration ins Fahrzeug deshalb als wettbewerbskritischen Faktor. Werden Fehler nicht bereits im Vorfeld erkannt und werden sie, falls doch etwas durchrutscht, nicht in kürzester Zeit behoben, geht schnell Vertrauen verloren.

Regelmäßige Updates fürs Auto, so wie jetzt schon fürs Handy

Deshalb zählen auch regelmäßige Softwareupdates fürs Auto, wie sie bereits bei Handys üblich sind, bei VW zur Accelerate-Strategie, die das digitale Kundenerlebns in den Mittelpunkt stellt. Besitzer von ID-Fahrzeugen des Konzerns erhalten die Updates alle drei Monate – zuvor durch „neocx“ getestet.

Es geht bei dem neuen Joint Venture aber nicht nur darum, Fehler zu finden. So genannte szenario-basierte Tests helfen, Assistenzsysteme zu verbessern. Überholmanöver, Staus, Baustellen oder auch liegengebliebene Fahrzeuge und viele weitere Situationen sollen von der Software im Auto erkannt und richtig interpretiert werden. Um Entwicklungsaufwand zu sparen, soll „neocx“ auch für die VW-Tochtermarken Audi und Porsche arbeiten und den Zulieferern zur Verfügung stehen. Die VW-eigene Softwarfirma Cariad entwickelt eine einheitliche Softwareplattform für den Konzern.

Der im Bau befinmdliche 22 Millionen Euro teure Erweiterungsbau der TraceTronic GmbH in Dresden am 30.07.2012. Nach der Fertigstellung soll 2022 hier, hinter dem Volleyballfeld des Unternehmens, auch das gemeinsam mit VW gegründete Joint Venture neocx einziehen. Quelle: Holger Grigutsch

Dreistellige Zahl vom Jobs geplant, programmier-affine Köpfe gesucht

Angesichts dieser Aufgaben soll „neocx“, nach dem Start mit 25 Beschäftigten perspektivisch auf eine dreistellige Zahl von Arbeitsplätzen wachsen. Dafür werden ständig programmier-affine Köpfe mit einem Faible für Technik gesucht, die sich für Automatisierung im Automobilbereich interssieren, wie Tracetronic auf DNN-Anfrage mitteilte. Gute Voraussetzungen sind Studienabschlüsse in Mechatronik, Elektrotechnik, BWL, Informathik, Mathe oder Psychologie.

Tracetronic 2004 von vier Mitarbeitern aus dem Forschungsprojekt „Systematischer Steuergerätetest“ des Instituts für Automobiltechnik der TU Dresden ausgegründet. Entwicklung von Lösungen, mit denen Fahrzeug-Software automatisiert getestet und integriert werden kann. 2013 Bezug des neuen Firmensitzes in Dresden im Gewerbegebiet Coschütz-Gittersee (Investitionssumme: 4 Millionen Euro) 2015 Das Unternehmen hat 100 Mitarbeiter 2016 Gründung einer Tochterfirma in den USA 2019 Tracetronic hat 250 Mitarbeiter 2020 Gründung einer Tochterfirma in Südkorea 2021 Richtfest für weiteres Firmengebaäude in Coschütz-Gittersee (Investitionssumme 22 Millionen Euro) 2021Joint Venture „neocx“ mit VW www.tracetronic.de

Seinen Firmensitz wird das Joint Venture, das auch eine Niederlassung in Wolfsburg bekommt, auf dem Tracetronic-Gelände im Dresdner Gewerbegebiet Coschütz-Gittersee haben. Es soll in den 22 Millionen Euro teuren Erweiterungsbau einziehen, der dort gerade auch mit Fördermitteln des Freistaates Sachsen entsteht. Ende April hatte Tracetronic mit Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) Richtfest gefeiert.

Von Holger Grigutsch