Die Cargotram hat viele Väter und wenigstens zwei Geburtsdaten: Am 16. November 2000 laden Volkswagen und Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit großem Tamtam zum sogenannten Rollout. Dabei wird die 60 Meter lange Güterstraßenbahn vorgestellt, von der zwei Exemplare für je 1,8 Millionen Euro in Gelsenkirchen aus alten Tatrabahnen hergestellt wurden. Nach der Testphase startet am 1. März 2001 der Regelbetrieb.

Dabei legen die beiden dem Volkswagenkonzern gehörenden Bahnen, die von DVB-Fahrern gefahren und aus der Leitstelle der Verkehrsbetriebe gesteuert werden, zwischen dem VW-Logistikzentrum in Friedrichstadt und der Gläsernen Manufaktur am Straßburger Platz fünf Kilometer in 18 Minuten zurück. Die Fahrten folgen einen Fahrplan und werden an den Haltestellen angezeigt.

Das Konzept wird vom ADAC ausgezeichnet, aber nie ganz verwirklicht. Denn anders als geplant kommen Fahrzeugteile nicht mit der Eisenbahn, sondern mit dem Laster zum Logistikzentrum und werden dort auf die Cargotrams verladen. Die ersetzen mit ihren bis zu zehn Fahrten am Tag immerhin bis zu 60 Lkw-Fahrten durch die Dresdner Innenstadt – das war eine Voraussetzung für die Betriebserlaubnis der Gläsernen Manufaktur.

Nach dem Ende der zunächst in Dresden gebauten Luxuskarosse Phaeton im Jahr 2016 ist jedoch auch das Ende der Cargotram absehbar. Denn nach einem 20 Millionen Euro teuren Umbau wird in Dresden ab 2017 der e-Golf gefertigt, für den deutlich weniger Bauteile benötigt werden. Die Bahnen sind deutlich seltener im Einsatz.

Den Todesstoß bringt der neue VW-Stromer ID.3, dessen Produktion nun anläuft. Vier Lkw-Fahrten sollen die zuletzt sechs Cargotram-Fahrten am Tag ersetzen. Das vorzeitige Ende vor dem geplanten am 23. Dezember 2020 bringt ein Kleintransporter. Er stößt am 10. Dezember mit einer Cargotram zusammen, die gerade in die Gläserne Manufaktur einfahren will. Seither ist keine Cargotram mehr auf die Strecke gegangen. Die Zukunft der Fahrzeuge ist ungewiss. Auch für das Konzept, Frachten mit der Straßenbahn zu transportieren, haben sich keine Nachahmer gefunden.