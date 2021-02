Kostenlos bis 14:23 Uhr So mischt sich Uwe Steimle in Dresden in die Politik ein

Der Dresdner Kabarettist Uwe Steimle hat ein eigenes Weltbild. Er trat bei einer Kundgebung der „Querdenker“-Bewegung auf, vertritt Positionen, die sich als pegidanah bezeichnen lassen. Jetzt mischt sich Steimle mit einer Petition in die Stadtpolitik ein.