Dresden

Die Universitätsschule der TU Dresden beschreitet ungewöhnliche Wege. Das gilt für das Lernen der Schüler und jetzt auch für das Streben nach einem modernen Schulgebäude. Mit einer Spendenaktion soll dafür das nötige Geld zusammenkommen.

Die Schule, die vor allem auf die Initiative von Erziehungswissenschaftlerin Prof. Anke Langner zurückgeht, hat ihr Domizil derzeit in einem alten DDR-Bau an der Cämmerswalder Straße. Die Einrichtung in Trägerschaft der Stadt ist ein Modellversuch, mit dem die TU Dresden neue Wege des Lernens und Lehrens erforschen will. Nach viel Gezerre zwischen Stadt, Land und Universität um die Gründung war die Schule mit einem Grund- und einem Oberschulteil 2019 im August gestartet.

Gebäude platzt bald aus allen Nähten

An der Unischule werden keine Zensuren vergeben, die Kinder bekommen ihre Kompetenzentwicklung bescheinigt. Feste Klassenverbände existieren nicht, die Schüler lernen in wechselnden Gruppe wie es den Themen und der individuellen Entwicklung entspricht. Alles ist eng mit digitalen Methoden verknüpft. Das alte DDR-Schulgebäude ist für diese offenen Prozesse denkbar ungeeignet und wird mit der wachsenden Schülerzahl in absehbarer Zeit aus allen Nähten platzen.

Professorin Anke Langner von der TU Dresden hat das Projekt der Universitätsschule initiiert. Quelle: Anja Schneider

So lange wie über die Schule selbst, wird auch über das Schulgebäude diskutiert. „Es gibt einen Vorentwurf, der im Jahr 2020 mit der Maßgabe von 42 Millionen Euro für den Neubau eines Lernhauses entstand“, erklärt Professorin Langner auf DNN-Anfrage.

Im aktuellen Haushalt seien jedoch nur 24 Millionen Euro für den Umbau des aktuellen Schulgebäudes und einen Erweiterungsbau eingestellt. „Schulleitung und Projektleitung sind mit der Stadt Dresden in engem Kontakt auf der Suche nach einer Lösung, damit das Lernhaus als wichtiger Teil des Schulversuchs trotzdem gebaut werden kann“, konstatiert Langner.

Spendenaktion soll Finanzlücke schließen

Auf der Webseite https://universitaetsschule.org/wordpress/lernhaus informiert die Schule über die Spendenaktion zur Schließung der Finanzierungslücke. Es geht um einen mindestens siebenstelligen Betrag – eine solche Aktion sucht an öffentlichen Schulen seinesgleichen.

Als Teil der Spendenaktion läuft derzeit der Kunstwettbewerb „Blick in die Schule der Zukunft“. Bis 10. Februar können kreative Talente ihre Bildideen für das Lernen von morgen auf der Webseite einreichen und ein Preisgeld von 250 Euro gewinnen. Das Kunstwerk soll später in der Schule ausgestellt werden – doch nicht nur das.

Für die Spendenaktion soll noch eine Internetseite entstehen, auf der Geldgeber mit ihrem Beitrag eine gewisse Anzahl von Pixeln „aufdecken“ können. So wird nach und nach das Bild zur Schule der Zukunft sichtbar.

Als Vorbild für das „ Lernhaus“ gilt an der Unischule ein Neubau am Bondenwald-Gymnasium in Hamburg. Dort wurde mit der ganzen Architektur (Büro Heider Zeichardt Architekten, Hamburg) die Offenheit von Lernprozessen vorbereitet. Vom Modell der klassischen Flurschule hat sich das Gymnasium mit einem Neubau verabschiedet. Die Unterrichtsräume sind in Lernlandschaften organisiert, teilte Schulleiterin Sabine Güldenpfennig den DNN mit.

Bondenwald-Gebäude in Hamburg als Vorbild

Neben Klassenräumen gibt es in der Mittelstufe kleinere Differenzierungsräume und Flurbereiche, in denen Schülerinnen und Schüler individuell oder in Kleingruppen lernen können. Für die Oberstufe gibt es statt der traditionellen Raumgestaltung eine offene Lernlandschaft mit ganz unterschiedlichen Zonen. Darunter ein Selbstlernzentrum mit Einzelarbeitsplätzen zur Stillarbeit oder eine Lesegalerie mit Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen. Zudem ein Auditorium, in dem ein ganzer Jahrgang versammelt werden kann.

Am Gymnasium Bondenwald in Hamburg ist ein Neubau entstanden, der auf viele offene Lernzonen setzt. Dies wird in Dresden an der Universitätsschule als Vorbild für ein geplantes „Lernhaus" betrachtet. Quelle: Gymnasium Bondenwald, Hamburg

Das klingt wie für die Dresdner Unischule gemacht. In der Stadt müssen jedoch noch ein paar Entscheidungen fallen. Für den Umbau an der Cämmerswalder Straße soll die Schule in einen Auslagerungsstandort am Höckendorfer Weg umziehen. Ist es da vielleicht sinnvoll, dort gleich den endgültigen Standort der Schule zu bauen? So könnte ein Umzug gespart werden. Oder kommt als Standort womöglich sogar ein Neubau an der Freiberger Straße in Frage, wenn andere Standortentscheidungen in Dresden entsprechend fallen? Durch die Stadtpolitik wabern auch Spekulationen, die Unischule könnte einen Antrag auf Gesamtschule stellen.

Vieles ist davon noch nebulös und so heißt es wenig überraschend, zu all diesen Spekulationen könne die Schulleitung derzeit keine Aussagen treffen.

Umzüge sind Herausforderung

Schon vor Gründung der Universitätsschule sei abzusehen gewesen, dass das Gebäude an der Cämmerswalder Straße spätestens im Schuljahr 2022/23 aus allen Nähten platzt und ein Neubau oder ein Umzug nötig ist. Die wissenschaftliche Projektleitung an der TU Dresden habe sich bereits vor dem Start der Schule dazu positioniert: „Umzüge sind für jede Schule eine Herausforderung und gerade für einen aufwachsenden Schulversuch muss diese Entscheidung gründlich abgewogen werden“, erklärte Professorin Langner.

Ein neuer Schulstandort im gleichen Einzugsbereich sei wünschenswert. „Denn wenn der Standortwechsel für die Elternschaft nicht akzeptabel ist, gehen in dem langfristig angelegten Forschungsprojekt wertvolle Daten verloren.“

Virtuelles Kennenlernen

Dass Sachsen Gemeinschaftsschulen nun ermögliche, sei für den Schulversuch durchaus positiv. Anke Langner: „Entsprechend dem Schulkonzept ist das eine Schule, die zieldifferenziertes Lernen – das heißt, gemeinsames Lernen auf verschiedenen ’Niveaus’: Hauptschule, Oberschule, Gymnasium – ermöglicht.“ Die Kinder würden dadurch länger zusammen lernen ohne Schulwechsel. „Zieldifferentes Lernen ermöglicht individuelle Entwicklungsprozesse in einer heterogenen Gruppe, vereinfacht Übergänge in der Bildungsbiographie und ermöglicht Heterogenität bis zum Schulabschluss.“

Noch bevor über den Schulbau entschieden ist, wirft das nächste Schuljahr seine Schatten voraus. Am 23. Januar können Interessierte die Universitätsschule beim virtuellen Tag der offenen Tür kennenlernen. Die Veranstaltung findet von 9 bis 14 Uhr auf der Plattform Padlet und in Videokonferenzen statt. Dafür ist eine Anmeldung auf der Internetseite der Schule notwendig.

universitaetsschule.org

Von Ingolf Pleil