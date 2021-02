Dresden

Jahrzehntelang ließ das Lichtwerk im Kraftwerk Mitte seinem Namen gerechtwerdend Dresden ein Licht aufgehen, lieferte den dafür benötigten Strom. Die mächtigen Maschinen von einst sind längst verschwunden, doch schon in wenigen Monaten sollen an ihrer Stelle nun große Tanks im Keller des entkernten Gebäudes aufgestellt werden. Die liefern künftig auch Saft, der allerdings nicht ins Stromnetz, sondern im besten Fall direkt in durstige Kehlen eingespeist wird.

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres hatte die Dresdner Uni-Brauerei Lohrmanns angekündigt, im Kraftwerk Mitte ein eigenes Brauhaus hochziehen zu wollen, startete dafür eigens eine breit angelegte Crowdfundingkampagne. Mehr als 50.000 Euro hat das Start-up in den vergangenen Monaten so eingesammelt, sich in der Zwischenzeit aber auch einen großen Investor an Land gezogen. Der übernimmt ein Drittel der Anteile des Unternehmens und sichert so nicht nur das Überleben in der Pandemie, sondern auch die nächsten Schritte der ehrgeizigen Pläne ab.

Brauende Studenten

Die Idee mit der Brauerei hatten einst die Dresdner Professoren Thomas Henle und Jan J. Weigand, die angehende Chemiker und Lebensmittelchemiker an der Technischen Universität im Zuge ihrer Ausbildung schon länger auch an einer kleinen Brauanlage herumprobieren lassen. Doch da geht noch mehr, dachten sich die Fachleute, entschieden sich zu einer Ausgründung und stellten das akademische Brauen kurzerhand auf professionelle Beine.

Im Oktober 2019 brachte Lohrmanns das erste Pilsner in die Supermarktregale, im Sommer folgte mit einem Hellen die zweite Sorte. In den ersten drei Monaten hatte die Brauerei – das war in der Zeit vor Corona – 150 Hektoliter Bier abgesetzt.

Bei dem neuen Investor handelt es sich nun wiederum um einen guten alten Bekannten, der in Deutschland eigentlich als Vater des Manuka-Honigs bekannt geworden ist. Reinhard Kuhfuß aus Bergkamen hatte den Honig aus Neuseeland im ganz große Stil in Deutschland vertrieben, profitierte dabei vor allem von den Forschungen der Lebensmittelchemiker der TU Dresden, die den besonderen Wirkstoff darin näher unter die Lupe genommen und dessen viele positive Eigenschaften entdeckt hatten. „Wir sind uns also schon länger partnerschaftlich und freundschaftlich verbunden“, sagt der 68-Jährige.

Lohrmanns als „Herzensangelegenheit“

„Wir arbeiten bereits seit 15 Jahren zusammen, hatten gemeinsam größere Forschungsprojekte“, sagt Thomas Henle. Der Kontakt ist nie abgerissen, und natürlich kamen dabei auch die Pläne für das Brauhaus zur Sprache. Einfach seinen Teil zum Crowdfunding beitragen, war für Reinhard Kuhfuß allerdings so nicht genug, wie er selbst betont. „Ich dachte, warum nicht direkt und größer einsteigen.“ Er sei immer ein Abenteurer gewesen. Ihm sei bewusst, dass mit diesem Investment nicht sofort das große Geld zu machen ist. „Ich bin mir aber sicher, dass es profitabel sein wird. Und es ist eine Herzensangelegenheit.“

Warum die Brauerei Lohrmanns heißt Der Name der Brauerei leitet sich vom Begründer der Technischen Universität Dresden ab. Der Astronom und Architekt Wilhelm Gotthelf Lohrmann war Vorsteher der 1828 gegründeten Technischen Bildungsanstalt – aus der später die heutige TU hervorging. Bei der Brauerei handelt es sich um eine Ausgründung aus der Technischen Hochschule. Sie hat geschäftlich nichts mehr mit der TU zu tun, muss sich entsprechend auch komplett alleine finanzieren – wie alle anderen aus der Hochschule ausgegründeten Start-ups auch. Geschäftsführer sind Sophia Vatterodt und Francisco Arroyo-Escobar. Internet www.lohrmannsbrew.de

Vor allem geht es für Lohrmanns nun zunächst erst einmal darum, die Coronakrise zu meistern. „Uns sind viele Veranstaltungen weggefallen, Kneipen haben geschlossen“, sagt Sophia Vatterodt, eine der zwei Geschäftsführer der Brauerei. Genau damit macht das junge Unternehmen aber den größten Umsatz, weniger mit dem Bier, das im Laden verkauft wird. „Viele Firmen kämpfen gerade ums Überleben“, erklärt Mitbegründer- und -gesellschafter Jan J. Weigand. Das Engagement von Reinhard Kuhfuß sichere einerseits das Überleben, ermögliche anderseits aber auch eben jene Pläne für das neue Brauhaus.

Schmales Zeitfenster für Tank-Einbau

Die Eröffnung war ohnehin erst für Ende 2022 oder Mitte 2023 angepeilt. Genug Spielraum, auch verbunden mit der Hoffnung, dass die Pandemie bis dahin überstanden ist. Gehandelt werden muss dennoch schon jetzt, wie die Uni-Brauer erklären. Denn die Sanierung des Rohbaus des ehemaligen Lichtwerks läuft bereits, in den kommenden Monaten wird dazu auch die Decke zwischen Erdgeschoss und Keller geöffnet. Ein nur kurzes Zeitfenster und faktisch die einzige Gelegenheit, um die großen Lagertanks dort hineinzubugsieren.

Reinhard Kuhfuß gilt als Vater des Manukahonigs in Deutschland und ist seit Beginn 2021 neuer Mitgesellschafter bei Lohrmanns in Dresden. Quelle: Sibylle Ostermann/PR Lohrmanns

Im Februar, spätestens im März soll deshalb der Mietvertrag mit den Stadtwerken Drewag unterschrieben werden, wie Sophia Vatterodt sagt. Vor allem aber müssen bis dahin auch die Tanks bestellt werden, damit sie bis Herbst, wenn die Decke geöffnet ist, produziert und geliefert sind. Ein finanzieller Kraftakt, der durch Reinhard Kuhfuß überhaupt erst möglich ist.

120 Plätze im Inneren plus Biergarten

Die eigentliche Brauanlage im Erdgeschoss mit dem großen Sudkessel wird später folgen. Wie alles andere auch im Brauhaus, das keineswegs nach traditionellen Mustern hergerichtet werden soll. Die Brauanlage wird vielmehr im industriellen Chic gehalten. Statt Haxen und Weißwürsten will Lohrmanns zudem modernes Essen servieren. Geplant sind im Inneren des Brauhauses 120 Plätze, 60 weitere im Biergarten. „Wir verhandeln aber bereits mit der Drewag, ob wir nicht noch mehr Fläche im Kraftwerksareal für unseren Biergarten in Anspruch nehmen können“, sagt Sophia Vatterodt.

Die Brauanlage ist auf 20 Hektoliter ausgelegt, mit den Tanks im Keller sollen sieben bis acht verschiedene Sorten vor Ort gezapft oder in Fässer abgefüllt werden können. Die Klassiker, aber auch immer wieder wechselnde Kreationen. An Ideen und nötigem Fachwissen fehlt es den Lebensmittelchemikern da ganz sicher nicht.

Suche nach weiteren Investoren

Die Abfüllung der Flaschen für den Einzelhandel wird allerdings nicht im neuen Brauhaus erfolgen. Hier setzen Lohrmanns weiterhin auf eine Brauerei in Hartmannsdorf bei Chemnitz. „Das wäre ein viel zu großer Aufwand“, sagt Jan J. Weigand. „Aber wer weiß“, fügt der neue Mitgesellschafter Reinhard Kuhfuß an, „vielleicht bauen wir ja irgendwann auf der grünen Wiese unsere eigene Brauerei.“

Hier gibt es Lohrmanns aus der Flasche Lohrmanns gibt es den Sorten Pilsner und Hell in und um Dresden in ausgewählten Märkten des Einzelhandels. Dazu zählen unter anderem Märkte von Konsum, Edeka, Rewe und Fristo. Außerdem liefert der Bringdienst Flaschenpost Lohrmanns.

Doch nun steht erst einmal das Vorhaben im Kraftwerk Mitte an. Etwa zwei Millionen Euro müssen investiert werden. Eine Summe, die auch durch den Einstieg von Reinhard Kuhfuß nicht aus eigener Kraft zu stemmen ist. „Wir sind deshalb auf der Suche nach weiteren Investoren oder werden dazu einen Kredit aufnahmen“, erklärt Geschäftsführerin Sophia Vatterodt.

Dritte Sorte für den Einzelhandel geplant

Zugleich gilt es, die Krise zu überstehen. „Die Pandemie hat ja auch was positives. Wir haben sehr viel gelernt, sind in vielen Bereichen deutlich effektiver geworden“, sagt Mitbegründer Thomas Henle. Nach den beiden Sorten Pilsner und Hell will Lohrmann voraussichtlich im nächsten Jahr eine weitere in den Einzelhandel bringen. Welche, das ist allerdings noch offen.

Von Sebastian Kositz