Rathaus in Dresden bleibt hart: Studenten bekommen keine Beihilfe

Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) lehnt die Auszahlung der Umzugsbeihilfe von 150 Euro an Studenten nach wie vor ab. „Die Richtlinie zur Gewährung der Studentenumzugsbeihilfe ist nach Überzeugung der Verwaltung in ihrer gegenwärtigen Form keine ausreichende Legitimationsgrundlage mehr für eine Auszahlung“, erklärte der Bürgermeister. Daher könnten auf dieser Basis keine Anträge von Studenten mehr entgegengenommen werden. Der Stadtrat hatte am Donnerstag eine Vorlage der Verwaltung zur Abschaffung der Umzugsbeihilfe in die Ausschüsse verwiesen und keinen Beschluss gefasst.

„Skandalöser vorauseilender Gehorsam“

Obwohl es keinen Stadtratsbeschluss gibt, können Studenten die Beihilfe nicht beantragen. Die Stadtverwaltung hat das Studentenwerk aufgefordert, keine Anträge auf Gewährung der Umzugsbeihilfe anzunehmen. „Wir bewerten es als extrem fragwürdig, dass bereits vor dem Stadtratsbeschluss die Annahme und Bearbeitung von Anträgen zur Umzugsbeihilfe eingestellt wurde. Dieser vorauseilende Gehorsam der Stadtverwaltung ist skandalös und Sinnbild für den nichtöffentlichen Turbo-Prozess ohne Beteiligung der Betroffenen“, erklärt Anne Schedel, Mitglied im Verwaltungsrat des Studierendenwerks.

Beihilfe erfüllt ihren Zweck nicht mehr

Sie würde durchaus anerkennen, so die Studentin, dass die Umzugsbeihilfe in ihrer jetzigen Form ihren Zweck nicht mehr so erfülle wie bei der Einführung 2003. Damals sollten Studenten motiviert werden, ihren Hauptwohnsitz in Dresden anzumelden. Das Rathaus versprach sich von den zusätzlichen Einwohnern höhere pauschale Zuwendungen vom Freistaat Sachsen.

Fahrradverleihsystem oder Kulturticket

Inzwischen greifen die Regeln der Zweitwohnungssteuer, so dass Studenten gezwungen sind, ihren Wohnsitz in Dresden anzumelden, wenn sie keine zusätzliche Abgabe zahlen wollen. Schedel schlägt vor, dass die für die Umzugsbeihilfe veranschlagten städtischen Mittel umgewidmet und dem Studentenwerk zu Verfügung gestellt werden. „Wir wünschen uns, dass die Gelder weiterhin dauerhaft den Studierenden der Stadt zugute kommen“, erklärte Matthias Lüth vom Studierendenrat. „Wir denken dabei insbesondere an einen Ausbau des Fahrradverleihsystems oder die Einführung eines Kulturtickets.“

Keine Konservierung des Status Quo

„Wir haben die Intention der Rücküberweisung in die zuständigen Ausschüsse so verstanden, dass es nicht um die Konservierung des Status Quo geht, sondern um die Suche der Unterstützung anderer Formen der Förderung von Wissenschaft und studentischem Leben in Dresden“, erklärte Lames. In der Tat hatte Stadtrat Tilo Kießling ( Die Linke) seinen Antrag damit begründet, dass es nicht nur darum gehe, etwas zurückzunehmen, sondern auch darum, etwas zu geben. Das Wie müsse in den Ausschüssen diskutiert werden.

Linke leiten juristische Prüfung ein

Die Irritation bei mehreren Fraktionen über die Tatsache, dass die Umzugsbeihilfe nicht ausgezahlt wird, hält aber an. „Wenn die Richtlinie rechtswidrig ist – wieso braucht die Stadtverwaltung dann einen Stadtratsbeschluss?“, fragte Robert Schlick ( Bündnis 90/Die Grünen). „Wir sind juristisch anderer Auffassung als die Verwaltung und haben eine juristische Prüfung eingeleitet“, erklärte Stadträtin Caroline Lentz ( Die Linke).

2018 hatten sich 4105 Studenten die Beihilfe auszahlen lassen. Es geht also um einen Betrag von 615 750 Euro.

Von Thomas Baumann-Hartwig