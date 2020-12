Dresden

Weihnachten ist die Zeit des Gebens, die Tage danach die Zeit des Zurückgebens. Doch wohin mit dem unerwünschten Weihnachtsgeschenk, wenn die Geschäfte wegen des aktuellen Lockdowns bis mindestens 10. Januar geschlossen sind? Die DNN haben sich bei Dresdner Händlern umgehört.

Fehlende gesetzliche Grundlage für Umtausch im Laden

Allgemein gilt: „Für den Umtausch im Laden direkt gibt es leider keine gesetzliche Regelung, aber für den Handel im Internet schon“, erklärt Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen. „Allerdings haben die meisten Geschäfte eine Rückgabeoption, das machen sie aus Kulanz“, so Hummel. Für die aktuelle Situation bedeutet es aber, dass der Kunde eigentlich keine rechtliche Handhabe hat, wenn nach dem Lockdown die vom Händler gegebene Rückgabefrist abgelaufen ist und er Geschenke umtauschen möchte.

Bücherladen Thalia verlängert Rückgabefrist

Eine Umfrage in Dresdner Läden zeigt, dass die meisten Händler dennoch kulant sind. Im Bücherladen Thalia beispielsweise könnten Kunden ihre Geschenke nach dem Ende des Lockdowns zurückgeben, erklärt eine Mitarbeitern in der Filiale am Dr.-Külz-Ring. Wie immer sei hierfür der Kaufbeleg nötig. Zudem weist Thalia die Kunden darauf hin, nicht allzu lange mit der Rückgabe zu warten, sobald die Läden wieder öffnen dürfen.

Auch beim Konkurrenten Hugendubel gibt es die Möglichkeit, verfehlte Weihnachtsgeschenke nach dem Lockdown vor Ort zurückzugeben. Hierfür habe die Kette ihre Rückgabefristen verlängert, sagt eine Mitarbeiterin aus dem Service-Center. Im Rahmen dessen könnten Kunden Waren eine Woche nach Ende des Lockdowns zurückbringen. Das gelte für alle Einkäufe seit Ende Oktober. Auch hier sollten die Dresdner den Kassenbeleg dabei haben.

Spielaxie setzt auf Gutscheine

In der Spielaxie in der Altmarktgalerie können misslungene Geschenke gegen einen Gutschein oder gegen einen anderen Artikel zum gleichen Preis umgetauscht werden. So erklärt es Geschäftsführer Daniel Dorner. Eine Rückgabe wäre demnach nicht möglich. Was die Frist angeht, ist Dorner kulant: „Im Moment gibt es keine Möglichkeit, bei uns gekauftes Spielzeug umzutauschen, denn laut Corona-Verordnung dürfen wir keinen Kundenkontakt haben. Erst wenn wir das Geschäft wieder öffnen dürfen. Da läuft für die Kunden jetzt keine Frist ab.“ Wann die Geschäfte wieder öffnen dürfen, ist derzeit allerdings noch nicht klar. „Im Moment hängen wir alle in der Schwebe. Nach dem Ostergeschäft ist uns nun auch das komplette Weihnachtsgeschäft weggebrochen“, beklagt Dorner. Die Lage sei für viele kritisch. Er rechne damit, dass einige Geschäfte in seinem Umfeld überhaupt nicht mehr öffnen werden.

Catapult setzt kein Zeitlimit für Rückgaben

Auch im Dresdner Geschenkeladen Catapult in der Neustadt hofft man auf eine baldige Wiedereröffnung. Wer dann etwas zurückgeben will, könne das problemlos tun, erklärt Geschäftsführer Torsten Daae. Bei ihm sei es die letzten Jahre ohnehin selten zu Retouren gekommen – damit rechne er auch nach diesem Weihnachtsfest. „Die Leute können die Sachen übers Jahr ohne bestimmtes Zeitlimit zurückbringen“, sagt Daae. Solange alles in Ordnung und der Kassenbeleg dabei sei.

Ein paar Straßen weiter bei Büchers Best zeigt man sich ähnlich großzügig. Alle missglückten Präsente könnten Kunden nach dem Lockdown zurückbringen und gegen etwas anderes oder einen Gutschein eintauschen, erklärt Ladeninhaber Jörg Stübing. Ganz gleich, wann die Geschäfte wieder öffnen dürften.

Beim Elektro-Giganten Mediamarkt haben die Kunden weniger Zeit. Laut Unternehmens-Website können die Dresdner unpassende Weihnachtsgeschenke bis 31. Dezember in den Laden zurückbringen. Dort würden dann Service-Mitarbeiter die Waren entgegennehmen. Das Angebot gilt für Artikel mit Kaufdatum zwischen 3. November und 16. Dezember.

Auch Karstadt hat Rückgabefrist verlängert

Karstadt hingegen hat seine Rückgabefrist bereits über den Lockdown hinaus verlängert. Wie es auf DNN-Anfrage im Kundenservice heißt, sei eine Retoure bis Ende Januar möglich. Das gelte für alle Geschenke, die bis Ende November gekauft wurden.

Bei „ Möbel und Interieur by Vivere“ an der Wilsdruffer Straße sieht man das ganze Thema pragmatisch. „ Umtausch spielt bei uns eigentlich kaum eine Rolle, denn unser Hauptgeschäft sind Möbel“, sagt Prokuristin Lydia Gierath. Wer aber im Ladengeschäft ein schönes Accessoire fürs Interieur als Geschenk gekauft habe, das dann doch nicht so gut beim Beschenkten ankam, für den finde man eine Lösung. „Wir haben zwar das Geschäft nicht geöffnet, aber arbeiten trotzdem. Man kann uns anmailen – wir sind ja nicht aus der Welt,“ erklärt Gierath weiter.

Ende des Lockdowns ungewiss

Wann die Läden in Dresden wieder öffnen, ist bislang unklar. Der aktuelle Lockdown gilt bis 10. Januar. Ob die Infektionszahlen bis zu diesem Zeitpunkt auf einem Niveau ankommen, das Ladenöffnungen wieder erlaubt, bleibt abzuwarten.

Von Laura Catoni und Catrin Steinbach