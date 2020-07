Dresden

Zwei Schweine grunzen, Ziegen meckern und Hühner laufen gackernd umher: Die ländliche Idylle auf dem Kinder- und Jugendbauernhof in Nickern wird derzeit nur von ein paar letzten Bauarbeiten gestört. Doch auch das ist bald vorbei. „Wir wollten eigentlich Ende März fertig sein, aber dann hat uns Corona auch da etwas ausgebremst“, erklärt Geschäftsführer Robert Heinrich.

Doch nun ist es bald geschafft und die Vorfreude ist dem 39-Jährigen anzusehen. Dann liegt hinter allen Beteiligten ein großes Stück Arbeit, denn die betagte Liegenschaft hat es in sich. Der Bauernhof kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Schon im 13. Jahrhundert war der Flecken in Kauscha besiedelt, wurde über all die Jahrhunderte stets bäuerlich genutzt. Irgendwann kam die Legende von der „ Hungerburg“ auf, für die es verschiedene Herleitungen gibt (siehe Infobox).

Anzeige

Feuer zerstörte altes Herrschaftshaus

1895 entstand auf dem Gelände ein freistehendes Wohngebäude, das sogenannte Herrschaftshaus. Doch auch dieser zweigeschossige Bau war nach der Wende dem Verfall preisgegeben. Es gab Vandalismus und schließlich ein Feuer, das weite Teile des 1. Ober- und des Dachgeschosses zerstörte.

Weitere DNN+ Artikel

Im September 1992 gründete eine Gruppe junger Familien den Verein, der seit 1994 den Bauernhof nutzen kann. Der ursprüngliche Vierseithof mit Herrschaftshaus, Scheune, Stall und Ruine des ehemaligen Pferdestalls begann wieder zu leben. Rund 10 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche hat der Verein derzeit gepachtet.

Vielfältige Praxismöglichkeiten für junge Leute

Zu den zehn vorwiegend in Teilzeit beschäftigten Mitarbeitern gehören fünf Sozialpädagogen, ein Landwirt und zwei technische Mitarbeiter. Regelmäßig sind junge Menschen auf dem Hof, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr oder ihren Bundesfreiwilligendienst absolvieren. Auch gemeinnützige Sozialstunden können auf dem Hof abgeleistet werden. „Im vergangenen Jahr sind dabei ca. 1000 Stunden zusammengekommen“, rechnet Heinrich vor. Nicht zuletzt kommen viele Grundschulklassen im Rahmen von Projekttagen auf den Hof und auch die Schüler des Beruflichen Schulzentrums für Ernährung und Agrarwirtschaft finden hier einen Praxispartner.

Zum Stammpublikum gehören beispielsweise auch Erik sowie Elisa und Charlotta. Der 15-jährige Junge kommt aus Prohlis, ist regelmäßig auf dem Hof. „Ich mag die praktische Arbeit“, sagt er. Die beiden 14-jährigen Mädchen aus Nickern und Strehlen begeistern sich am meisten für die Pflege der Tiere oder das gemeinsame Backen.

Kein Streichelzoo oder Gnadenhof

„Dazu kommen noch viele ehrenamtliche Helfer für die Imkerei oder die Fahrradselbsthilfewerkstatt“, erzählt Geschäftsführer Heinrich. Der Hof produziert beispielsweise etwas Honig und Eier. Aus der Eigenproduktion stammt auch das Heu und Stroh für die Tiere. Hauptsächlich für die eigene Versorgung und Vereinsfeste lässt man ab und an schlachten. „Wir möchten kein Streichelzoo und kein Gnadenhof sein“, macht Heinrich klar. Auf dem Gelände sollen Stadtkinder lernen, woher die Lebensmittel kommen und wie man sich damit gesund ernähren kann. Der Bauerngarten, Wasserspielplatz und eine alte Bockwindmühle komplettieren die Angebote.

Für viele Kinder brach mit dem Lockdown Tagesstruktur weg

Doch Mitte März kam der große Hammer: Die Coronapandemie sorgte auch im Nickerner Bauernhof für den Lockdown. „Das hat die Kinder und Jugendlichen schon belastet“, ist sich Heinrich sicher. „Da ist Tagesstruktur weggebrochen, einschließlich der warmen Mahlzeit in Kita oder Schule.“ Jedes Elternhaus sei anders mit der Situation umgegangen. Erstmals hätten Kinder ihre Eltern vielleicht nicht in gewohnter Souveränität erlebt. „Wahrscheinlich haben sich auch wirtschaftliche Ungleichheiten verstärkt“, befürchtet Heinrich. „In vielen Familien gibt es nicht für jedes Kind einen Laptop, hat nicht jedes Kind ein eigenes Zimmer.“ Und geblieben seien Ängste, dass es noch mal so kommen könnte.

Zeltlager in den Sommerferien

Auf dem Bauernhof entspannt sich die Situation derzeit. Seit Mai läuft der Betrieb wieder, mit Hygienekonzept, viel Reinigungsarbeit und Desinfektionsmittel natürlich. Zunächst blieb es bei den Stammkids, seit Juli stehen die Hoftore wieder für alle offen, mittwochs bis freitags von 13 bis 18 Uhr, sonnabends und sonntags 10 bis 18 Uhr. Heinrich: „In den ersten vier Ferienwochen findet auch unser übliches Zeltlager statt, mit dem sanierten Herrenhaus haben wir nicht zuletzt viel bessere sanitäre Möglichkeiten.“

Rund 25 000 Besucher habe der Hof im vergangenen Jahr begrüßen können, bilanziert der Geschäftsführer. Die Anlage stehe Kindern und Jugendlichen aus der ganzen Stadt offen, vor allem kommen sie aus dem nahegelegenen Prohlis.

Sinnvolle Beschäftigung und Ausflugsziel

Heinrich bedient nicht gern das Klischee von den sozial schwachen Personengruppen. Für ihn ist völlig logisch, dass beispielsweise alleinerziehende Eltern einfach froh sind, wenn ihre Kinder eine sinnvolle Beschäftigung haben und gut betreut werden, während sie 40 Stunden in der Woche arbeiten gehen. Schulklassen, Kindergartengruppen, Tageseltern, Menschen mit Handicap besuchen den Hof regelmäßig. Und besonders am Wochenende nutzen Familien den Hof gern als kostenloses Ausflugsziel oder mieten Teile für Kindergeburtstage oder Familienfeiern. „Wir sind ein kleiner Sehnsuchtsort“, ist Heinrich überzeugt.

Starke Partner

In diesem Jahr ist viel davon weggebrochen: Zuckertütenfeste, Walpurgisfeuer und andere Feierlichkeiten konnten nicht stattfinden. Damit sind auch viele Einnahmen ausgefallen, nicht zuletzt aus Spenden, die bei solchen Gelegenheiten zusammenkommen. „Wir sind froh über unsere starken Partner wie die Drosos Stiftung und Stadt Dresden beispielsweise, die uns nicht haben hängen lassen.“

Das treffe aber auch auf den Kleingartenverein zu, der für neue Hühner sammelte, als der Fuchs da war, erzählt Heinrich. Er kam auf den Hof, als der Verein ein wahres Großprojekt in Angriff nehmen wollte. Das frühere Herrschaftshaus konnte all die Jahre nur partiell als Lagerraum genutzt werden. So reifte der Plan für die Sanierung. Erste Arbeiten begannen mit baufachlicher Unterstützung der Hans GmbH Planungsgesellschaft schon 2014, die Fertigstellung war jedoch vor allem auch ein finanzieller Kraftakt.

Hilfe von Schweizer Stiftung

Und da kommt die Drosos-Stiftung ins Spiel. Die private Organisation will schöpferische Tätigkeit und wirtschaftliche Eigenständigkeit in Projekten anstoßen, die nicht oder nicht ausreichend staatliche oder andere private Hilfe erhalten. Sie ist in der Schweiz, Deutschland, aber vor allem im nahen und mittleren Osten sowie Nordafrika tätig. Erst kürzlich hat die seit 2005 aktive Stiftung veröffentlicht, woher das Geld genau kommt.

Christa Gelpke-Engelhorn errichtete die Stiftung mit einem Teil des Verkaufserlöses ihres Anteils an der Familienholding Corange Ltd., in die die Boehringer Mannheim GmbH ihres Vaters eingebracht worden war. Auf Wunsch der 1932 geborenen und 2014 verstorbenen Deutsch-Schweizerin blieb sie zunächst anonym. Erst sechs Jahre nach ihrem Tod entschied sich die Stiftung Ende Januar zur Offenlegung, um Transparenz über die Herkunft der Mittel zu schaffen.

Förderung und Spenden

Schließlich steuerten das Land etwa 500 000 Euro, die Stadt rund 175 000 Euro und Verein und Stiftung rund 300 000 Euro zur Sanierung bei. Die Förderung der Stiftung endet jedoch nicht bei der Investition, mit der im Herrschaftshaus unter anderem eine neue Gemeinschaftsküche, Sanitäranlagen und Seminarräume verschiedener Größe entstanden sind.

Der Bauernhof soll damit auch um ein kulturelles Angebot erweitert werden. Mit dem Projekt „Bühne frei!“ will der Trägerverein junge Leute ab 14 Jahre weiter an den Hof binden. Theater, Bühne, Foto- und Videowerkstatt gehören dazu.

Ehemaliges Herrschaftshaus soll sich wirtschaftlich selbst tragen

Mit all diesen neuen Möglichkeiten soll sich das ehemalige Herrschaftshaus in spätestens fünf Jahren wirtschaftlich selbst tragen, lautet das ambitionierte Ziel. „Ohne die finanzielle Hilfe der Förderer, aber auch vieler privater Spenden wie dem Entencup des Dresdner Lions Clubs oder Firmen, die uns die Arbeitskraft ihrer Mitarbeiter zur Verfügung stellen, wären wir gar nicht so weit gekommen“, ist Geschäftsführer Heinrich dankbar.

Ruhiger wird es für den Verein damit auch nach dem Ende der Bauarbeiten nicht. Schließlich muss ja auch weiterhin für Schweine, Schafe und alle anderen Tiere gesorgt werden. Derzeit läuft die Heuernte auf Hochtouren.

Hungerburg Im Umfeld wurde der heutige Standort des Kinder- und Jugendbauernhofes bereits im Mittelalter als „ Hungerburg“ bezeichnet. Nach Überlieferungen gibt es laut Geschäftsführer Robert Heinrich unterschiedliche Auslegungen, wie es zu dem Namen kam. Einerseits werden die umliegenden sehr steinhaltigen und trockenen Ackerflächen als weniger ertragsreich eingeschätzt, sodass die Bewohner und Arbeiter der Hungerburg häufig weniger von Feldern erwirtschaften konnten. Dies führte zu einer gewissen Not und dem Namen Hungerburg. Eine andere und eher zum Schmunzeln anregende Geschichte, besagt, dass der Bauer schlichtweg geizig war und wer dort arbeitete, hatte weniger Lohn im Vergleich zu Knechten und Mägden, die auf anderen Höfen arbeiteten.

Von Ingolf Pleil