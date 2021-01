Dresden

Die Landesdirektion Sachsen wird ab 18. Januar 2021 Asylsuchende in der Interimsaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in der Dresdner Stauffenbergallee 2 b unterbringen. Das teilte die Landesdirektion Sachsen am Freitag mit.

Vorerst sollen bis zu 100 Personen – Familien und Einzelpersonen – in die Container-Anlage einziehen. Die Kapazität liege bei rund 450 Personen. Die Unterkunft werde perspektivisch die ab Mitte 2021 wegen umfassender Umbau- und Sanierungsarbeiten nicht nutzbare Unterkunft in der Hamburger Straße 19 ersetzen.

Anzeige

Schutz vor Infektionsausbreitung

Bis dahin werden während der Corona-Pandemie in der neu eröffneten Unterkunft Asylsuchende wohnen, für die unmittelbar die Verteilung von den Aufnahmeeinrichtungen des Freistaates zu einer kommunalen Unterkunft ansteht. Um sicherzustellen, dass diese Menschen im Zuge der landesweiten Verteilung keine Corona-Infektion verbreiten, werden sie mindestens sieben Tage vor dem Transfer hier untergebracht. Kurz vor dem Transfer wird ein Corona-Test vorgenommen. Die Verteilung auf die Kommunen erfolgt nur bei negativem Testergebnis.

Die Container an der Stauffenbergallee in Dresden dienen als Interims-Quartier für die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes für Asylbewerber. Quelle: Dietrich Flechtner

Die Landesdirektion Sachsen verwies auf „frühzeitige und umfassende“ Informationen der Öffentlichkeit im Vorfeld der Eröffnung der Interims-Aufnahmeeinrichtung in der Dresdner Alberstadt. Neben mehreren Informationen für die Presse seien auch die Anwohnern per Flyer in die Hausbriefkästen informiert worden. Des Weiteren wurde die Unterkunft Interessierten in drei Veranstaltungen präsentiert. Stadträte und Stadtbezirksbeiräte sowie andere Interessierte konnten sich ebenfalls ein Bild von der Einrichtung machen.

Container bisher als Reserve vorgesehen

Die Container-Unterkunft war bereits 2016 errichtet worden. Wegen den ab diesem Zeitpunkt rückläufigen Asylbewerberzahlen wurde sie bisher jedoch nicht in Betrieb genommen, sondern als Reserve vorgehalten. Aktuell verfügt die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber des Freistaates Sachsen am Standort Dresden über vier Unterkünfte. Neben der hier vorgestellten sind dies Unterkünfte an der Hamburger Straße (587 Plätze), der Bremer Straße (450 Plätze) und am Hammerweg (100 Plätze).

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Auskunft des Finanzministerium hatte der Freistaat in den zurückliegenden Jahren mit dem Ausreisegewahrsam und der Abschiebehaft in der Hamburger Straße 15 sowie dem Integrierten Verwaltungszentrum in der Hamburger Straße 17 zwei wesentliche Bausteine des Anker-Zentrums Dresden eingerichtet. In nächster Zeit soll nun die Hamburger Straße 19, die eigentliche Aufnahmeeinrichtung (AE), baulich für die dauerhafte Nutzung hergerichtet werde.

Geschichtsträchtiges Objekt

Bei dem Gelände handelt es sich um ein geschichtsträchtiges Objekt. In DDR-Zeiten wurde dort die legendäre „Erika“-Schreibmaschine produziert. Daraus resultierten erhebliche Schadstoff-Altlasten in den Gebäuden, die nach der Wende für viel Aufregung sorgten, als in den Gebäuden das Technische Rathaus der Stadt Dresden untergebracht war. Schließlich geriet das Areal auch ins Visier des Landesrechnungshofes, der die Umstände bei der Anmietung durch das Land als Asylunterkunft als „unwirtschaftlich“ kritisierte (DNN berichteten).

Grundlage der Planungen sei nun das Konzept des Anker-Zentrums Dresden, so heißt es aus dem Finanzministerium, welches die Bündelung aller mit dem Asylverfahren befasster Institutionen an einem Ort vorsieht.

Angaben zu Baukosten

Wie Sandra Jäschke, Pressesprecherin im Ressort von Finanzminister Hartmut Vorjohann ( CDU), auf DNN-Anfrage erklärte, sollen die Bauarbeiten mit dem Rückbau des sogenannten Gebäudeflügels X und eines Teils des Gebäudes U beginnen. In diesem Bereich sollen sich künftig die Zufahrt und die Wache der Aufnahmeeinrichtung befinden.

Das ehemalige Fabrikgelände an der Hamburger Straße. Quelle: google earth/Alexander Eylert

Am Gebäudeflügel V soll ein Neubau für die künftige Küche und Essenausgabe angebaut werden. Die derzeit zur Essensversorgung genutzten Leichtbauhallen im Innenhof würden zurückgebaut, die Außenanlagen als Aufenthaltsbereich für die Bewohner hergerichtet. Darüber hinaus werden die Flügel U, M und K als Unterkunftsbereiche sowie die Flügel I und G für die Unterbringung des BAMF ausgebaut. „Die Kosten werden im zweistelligen Millionenbereich liegen“, erklärte die Ministeriumssprecherin.

Von Ingolf Pleil