Dresden

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen hat das Landgericht am Freitag einen Erzieher zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und acht Monaten verurteilt. Lukas B. war zwischen 2018 und 2020 Sozialassistent in einer Kita in Strehlen, missbrauchte in dieser Zeit mindestens fünf Mädchen im Alter zwischen knapp zwei und drei Jahren und filmte die Taten. Dafür nutzte er vor allem die Ruhezeiten, in denen die Kleinen schliefen.

Ein Kind hatte seinen Eltern von seltsamen Dingen erzählt, die gingen zur Polizei. Am 20. Oktober vergangenes Jahr wurde Lukas B. festgenommen. Der 27-Jährige gab die Taten zu. Während seiner Einlassung wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung waren bei ihm tausende Kinderporno-Dateien gefunden worden, die er sich von diversen Plattformen heruntergeladen hatte – aber auch Aufnahmen eines Mädchens aus seinem Bekanntenkreis, dass er ebenfalls missbraucht haben soll.

Von Monika Löffler