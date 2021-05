Dresden

Gebettet auf Holzspänen und Federn liegen sie da, die vier Eier eines Turmfalkenpaares in Johannstadt-Nord.

Für ihre Brut haben sich die Vögel einen hölzernen Falkenkasten auf dem Flachdach eines Hochhauses ausgesucht. Es ist das erste Mal, dass sich die Turmfalken in die Herberge der Wohnungsgenossenschaft Johannstadt (WGJ) „einmieten“. Das Unternehmen hatte 2017 gemeinsam mit der Dresdner Wildvogelauffangstation acht Nistkästen auf verschiedenen Dächern in der Johannstadt angebracht. Da in den Städten immer weniger natürliche Nistmöglichkeiten bestehen, bieten die Quartiere den Vögeln eine sichere und ruhige Alternative.

Positiver Nebeneffekt: Weniger Taubenkot

„Es dauert häufig ein paar Jahre, bis die Vögel die neuen Brutstätten annehmen. Zukünftig können wir uns jedoch öfter über Falkennachwuchs freuen, denn es ist zu erwarten, dass die Vögel zu ihrem Nistplatz zurückkehren,“ sagt Tobias Röllig, Teamleiter für Hausmeister, Grün- und Außenanlagen bei der WGJ. „Die Brutzeit der Falken beträgt etwa 28 Tage. Wir erwarten deshalb, dass der Nachwuchs innerhalb des nächsten Monats schlüpft. Nach weiteren 33 Tagen werden die Kleinen dann flügge,“ erklärt Röllig weiter.

Die Ansiedlung von Turmfalken hilft auch dabei, Tauben zu vertreiben, die in den vergangenen Jahren überhand genommen haben. Der aggressive Taubenkot sorge für starke Verunreinigungen sowie Bauschäden in den Gebieten, teilt die WGJ mit. Die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt engagiert sich bereits seit längerem im Bereich Natur- und Tierschutz. So existieren in mehreren Wohngebieten weitere Nist- und Fledermauskästen, aber auch eine künstlerisch gestaltete Bienenskulptur als Herberge für Wildbienen wurde in der Johannstadt installiert. Zudem pflegen die Gärtner der WGJ sogenannte „Schmetterlingswiesen“. Sie dienen dazu, Schmetterlinge und weitere nützliche, teilweise vom Aussterben bedrohte Insekten zu erhalten.

Von DNN