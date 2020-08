Dresden

Zum vierten Mal überhaupt hat das Verkehrsmuseum Dresden in seine Depotbestände gegriffen und daraus eine Sonderausstellung konzipiert. In Coronazeiten ist es gut, wenn ein Museum seinen Besuchern auch aus eigener Kraft etwas Neues bieten kann und so sind derzeit im Obergeschoss Arbeiten von 20 Künstlern zu entdecken, die in der sogenannten Kunstbildersammlung schlummerten. Seit Gründung des Hauses 1952 sind rund 800 Werke durch Schenkungen, Nachlässe oder Ankäufe zusammengekommen. Sie stammen von bekannten bis weniger bekannten Künstlern oder Laien, zeigen unterschiedlichste Techniken und Qualitäten. Aber eines haben sie gemeinsam: das Thema Verkehr und Mobilität.

Die Schau vereint vorwiegend ostdeutsche Künstler

Auch die Sonderschau ist dominiert von Lokomotiven, Dampfern, Autos, Flugzeugen und manchmal gehören auch arbeitende Menschen dazu. Menschen wie Lokführer Siegfried, den der Dresdner Maler und Grafiker Fritz Tröger (1894–1978) porträtiert hat. Siegfrieds Mütze und Armbanduhr sind als Leihgabe ebenfalls zu sehen und bringen Abwechslung in die für Familien konzipierte Ausstellung. Könnte dieser Lokführer mit den verschränkten Armen nicht einer Pionierzeitschrift entnommen sein? Das assoziiert der gelernte DDR-Bürger schnell. Recht hat er insofern, als die kleine Schau vorwiegend ostdeutsche Künstler vereint, die in der DDR gelebt haben und eben auch Sujets darstellen, die dem Bürger bekannt vorkommen. Um Fritz Tröger zu charakterisieren, greift die Einschätzung aber zu kurz.

Dem Dresdner Künstler und seinen Arbeiten aus der Zeit von 1930 bis Ende 1970 ist der umfangreichste Teil der Ausstellung gewidmet. Der flächenhafte Aufbau seiner Motive, die leicht abstrahiert, aber immer realistisch sind, so wie er seine Umgebung wahrnahm, haben etwas Geradlinig-Naives an sich. Tröger studierte an der Akademie für Kunstgewerbe Dresden unter anderem bei der Möbeldesignerin Margarete Junge (die er auch porträtiert hat) und später an der Kunstakademie. Er war Mitglied der „Dresdner Sezession 1932“ und ab 1947 der Künstlergruppe „Das Ufer“, arbeitete studienhalber in einer MTS (übersetzt: Maschinen-Traktoren-Station) und leitete Volkskünstler im Lausitzer Braunkohlewerk an. Er wollte die Menschen nicht nur abbilden, sondern begreifen.

Fritz Tröger als Chronist des Alltags wiederentdeckt

Irgendwo begegnete man Tröger in den 60er/70er Jahren immer, aber in den großen Kunstausstellungen war er nicht zugegen. Inzwischen wird er als Chronist des Alltags wiederentdeckt, fand 2015 sogar Eingang in die Ausstellung „Neue Sachlichkeit“ im Lipsiusbau. Das Verkehrsmuseum zeigt neben dem umfangreichen Bildwerk, das Ende 1980 als Konvolut vom Rat des Bezirkes Dresden, Abteilung Kultur, ins Museum kam, auch eine keramische Wandgestaltung zum Thema Fliegen, die in der Firma Teichert in Meißen entstanden ist.

Neben dem Titelgeber der Sonderausstellung „ Tröger, Technik, Talente“ finden sich auch ganz andere Handschriften. Das jüngste Kunstwerk in diesem Rahmen stammt von der Karikaturistin Barbara Henniger. Sie schuf 2002 das Logo zum 50-jährigen Jubiläum des Museums, das übrigens seinerseits der Künstlerin zu ihrem 60. Geburtstag eine große Ausstellung ausgerichtet hat. Unvergessen und als Sammelobjekt beliebt, Hennigers Kalenderkärtchen, auf denen Verkehr richtig Spaß macht. Einige davon sind neben ein paar Skizzen zu sehen. Auch Manfred Pietsch nimmt die Sache mit Humor und in seinen Lithographien den Kult ums Auto ironisch aufs Korn.

Porträts vom Lokführer über den Hondafahrer bis zum Großvater

Gleich zu Beginn fällt ein Hondafahrer ins Auge, den Klaus Kammerichs als Fotoskulptur in Polystyrol geschaffen hat. Auf einem großen Gemälde fährt die seinerzeitige Jugend begeistert Motorroller, ein Pastell feiert die Friedensfahrt, Dampflokomotiven tummeln sich als Bleistiftzeichnung, in Seide gewebt oder radiert. Auch ein Großvater fehlt nicht, der in Rennfahrerkleidung der 20er/30er Jahre gemalt worden ist und es nun aus Privathand ins Museum geschafft hat. Mit einzelnen Arbeiten sind bekannte Namen wie Edmund Kesting, Hans Körnig oder Günter Horlbeck vertreten. Das Plakat zu dieser Schau zeigt natürlich Lokführer Siegfried und ist nun das jüngste Exemplar in der Ecke der Plakatsammlung neben Erinnerungen an Colani oder die Londoner U-Bahn.

Bis 3. Januar 2021; offene Kuratorenführung jeden ersten Sonntag im Monat, jeweils 11.30 Uhr

Von Genia Bleier