Der Frühling 2020 war der trockenste seit 1961

Dresden

Extrem sonnig und extrem trocken – das war der Frühling 2020 in Dresden. Mit 9,4 Grad Celsius Durchschnittstemperatur war es zudem 1,1 Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Und das trotz des Kälteeinbruches Ende März und Mitte Mai.

Kälter als im Winter

Denn in der Nacht vom 22. zum 23. März sackte die Temperatur auf minus 6,3 Grad Celsius ab. „So tief ist das Thermometer den ganzen Winter über nicht gefallen“, sagt Franziska Reinfried, Meteorologin im Dresdner Umweltamt. Insgesamt sei im März die Minimumtemperatur an elf Tagen unter dem Gefrierpunkt geblieben.

Auch Mitte Mai erreichten die Temperaturen nachts noch mal den Gefrierpunkt. Mit dem 12. Mai gab es angesichts einer gemessenen Temperatur von minus 0,2 Grad Celsius sogar noch mal einen Frosttag.

3. Platz bei den Sonnenstunden

Die Zahl der Sonnenstunden von Anfang März bis Ende Mai 2020 beläuft sich in Dresden auf 684. Das macht diesen Frühling zum drittsonnigsten seit 1961. Von März bis Mai dürfen wir sonst im Mittel (Klimareferenzperiode 1961–1990) 453 Sonnenstunden erwarten.

Sonniger waren nur der Frühling 2007 mit 688 Sonnenstunden und der Frühling 2011 mit 715 Sonnenstunden. Der April 2020 schlug dem Fass den Boden aus. Er brachte mehr als doppelt so viele Sonnenstunden (297) wie normal (146) und ist damit der sonnigste April seit 1961.

Nach extrem nassem Februar war es wieder viel zu trocken

„Ich kann es schon gar nicht mehr hören, wenn Radiomoderatoren bzw. Moderatorinnen das schöne Wetter hochjubeln“, sagt Wolfgang Socher, der Leiter des Dresdner Umweltamtes. Denn jubeln müsste man, wenn es regnet. Weil auch in diesem Jahr bislang viel zu wenig Niederschläge gefallen sind.

Der Februar 2020 war zwar extrem nass, brachte mit 88,9 Millimeter pro Quadratmeter mehr als doppelt so viel Regen wie das langjährige Mittel für diesen Monat (39,1). Aber die Frühlingsmonate März, April und Mai erreichten in Sachen Niederschlagsmenge dann wieder nicht den jeweils langjährigen Mittelwert (Ist: 70,1 mm/Soll: 157 mm).

Klägliche 1,9mm Niederschlag im April

Selbst der Mai, in dem es ja doch ganz ordentlich geregnet hat, erreichte nur 67,6 Prozent des Solls. Im April regnete es gar nur klägliche 1,9 mm. Weniger Regen im April gab es – seit 1996 betrachtet – nur 2007 mit 0,9 Millimetern.

Somit summiere sich das Niederschlagsdefizit seit November 2017 auf etwa 500 Millimeter, rechnet der Chef des Dresdner Umweltamtes vor. 669 Millimeter betrage das langjährige Mittel des Jahresniederschlages für Dresden. Da kann man sich vorstellen, wie lange und ausgiebig es regnen müsste, um das wieder auszugleichen.

Niederschläge im Frühling gehen seit 1970er Jahren zurück

In den vergangenen Jahrzehnten gab es immer mal wieder Perioden, in denen es über mehrere Jahre viel zu wenig geregnet hat, räumt Socher ein. Aber lediglich die Schwankung des Mittelwertes zu betrachten sei nur eine Seite der Medaille. Schon seit den 1970er Jahren registriere man, dass die Niederschläge im Frühling deutlich zurückgehen. Und das in einer Phase, wo die Pflanzen austreiben. Im Gegenzug dazu würden die Extremereignisse vor allem im Juli, August und September zunehmen.

Niederschläge im Frühling Abweichung der Niederschlagssumme der Frühlingsmonate(März,April,Mai) in Bezug zur Klimareferenzperiode 1961-1990 an der Wetterstation Dresden-Klotzsche: 1961-1970 +8% 1971-1980 -10% 1981-1990 -2,6% 1991-2000 -0,3% 2001-2010 -7% 2011-2020 -23%

Ebenso spielen die Temperaturveränderungen eine wesentliche Rolle. Betrachtet man die Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes für die Station Klotzsche, liegt die Jahresdurchschnittstemperatur seit 1988 immer über dem Klimareferenzwert und steigt in der Tendenz an. Ausnahme sind die Jahre 1996 und 2010.

Kombination von Hitze und Trockenheit ist das Problem

Die Kombination von viel zu wenig Niederschlag und dem Anstieg der Temperatur sei das Problem, hatte Klimaexperte Johannes Franke vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gegenüber DNN erklärt. „Die Erwärmung kurbelt den Durst der Atmosphäre an. Sie müssen sich das vorstellen wie einen Sog.“ Die Verdunstung nimmt zu, der Boden trocknet erst an der Oberfläche aus. „Ist der Wärmepuffer Wasser nicht mehr da, dann erwärmt sich die Bodenoberfläche noch weiter.“ So trocknet der Boden in immer tieferen Schichten aus.

Die Stadt muss Maßnahmen ergreifen, um dem Klimawandel zu begegnen und das Leben in der Stadt trotz Hitze und Trockenheit erträglich zu machen. Wolfgang Socher sieht das Umweltamt in der Pflicht, Ämter und Abteilungen in der Stadtverwaltung für das Thema weiter zu sensibilisieren.

Ökologisches Netz in der Stadt stärken

So sucht und pflanzt die Stadt Baumarten, die den sich ändernden klimatischen Bedingungen besser gewachsen sind. Zum anderen sei es mit dem Landschaftsplan erklärtes Ziel, das ökologische Netz, das aus Fließgewässern, Kaltluftschneisen und Grünanlagen besteht, zu stärken. So werden Wasserläufe – soweit möglich – wieder in einen naturnahen Zustand versetzt. „Das Problem ist, dass für solche Gewässerrandstreifen Land nötig ist“, so der Leiter des Umweltamtes. Und das gehöre oftmals nicht der Stadt.

Weitere Stichworte sind grüne Dächer und Fassaden. „Eine gute Begrünung der Stadt setzt allerdings Wasser voraus. Wir können keins herzaubern. Aber wir können dafür sorgen, dass der Niederschlag nicht in Kanäle abgeleitet wird, sondern dort genutzt wird, wo er anfällt“, erklärt Wolfgang Socher.

In der Bauleitplanung Einfluss nehmen

In der Bauleitplanung habe die Stadt Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. In normalen Innenbereichen, wo nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches gebaut werden könne, sei dagegen Überzeugungsarbeit gefragt, weiß Socher. Seine Erfahrung ist aber, dass Investoren zunehmend offen sind, für solche Vorschläge oder von selber zum Beispiel eine Dachbegrünung vorschlagen. „Das hat es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben.“

Für die Planung städtischer Gebäude wie Schulen und Kitas hat sich die Stadt vor wenigen Monaten mit einer Richtlinie selber auferlegt, grundsätzlich eine Begrünung zu berücksichtigen. Und auch bei der Inanspruchnahme von Städtebaufördermitteln seien Klimaschutz und Klimaanpassung bei Bauprojekten mittlerweile Grundvoraussetzung, betont der Leiter des Dresdner Umweltamtes.

Von Catrin Steinbach