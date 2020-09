Dresden

„Carl und Carla“ expandieren: Der Dresdner Transporter-Verleiher hat für drei Millionen Euro noch mal 100 VW-Kleintransporter gekauft und will seine Dienste nun auch in Dortmund, Bonn, Erlangen und Fürth anbieten. „Damit sind wir jetzt in 21 Städten präsent“, berichtete „Carl und Carla“-Mitgründer Richard Vetters, als er am Dienstag einen elektrischen Kleintransporter vor der gläsernen VW-Manufaktur Dresden übernahm.

Binnen sieben Jahren ist „Carl und Carla“ damit von einem studentischen Kleinbus-Leihzirkel zu einem bundesweit agierenden Verleiher von Kleinbussen („Carlas“), Campingbussen („Carlchen“) und Transportern („Carls“) geworden. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen heute 82 Mitarbeiter und unterhält eine Flotte von rund 500 Fahrzeugen. Dazu gehören nun auch voluminöse „Crafter“-Kastenwagen, die fortan als „Carlos“ die Familie vergrößern.

Exklusive Ladesäule an der Gläsernen Manufaktur

Als jüngstes Modell gehört ein erster elektrischer Transporter dazu. „Mit dem Prototypen wollen wir Erfahrungen sammeln, wie die Kunden damit umgehen und das Angebot annehmen“, sagte der Flottenchef. Als Lockmittel schenkt der Verleiher den Kunden den Lade-Strom. Auch VW Dresden ist gespannt, wie solche Stromer bei Studenten, Gärtnern, Umzugswilligen, Handwerkern und anderen Kurzzeit-Transportermietern ankommen. „Als Beitrag stellen wir für Carl und Carla eine exklusive Ladesäule in unserem Ladepark an der Gläsernen Manufaktur zur Verfügung“, kündigte Sprecher Karsten Krebs von Volkswagen Sachsen an.

„Carl und Carla" arbeitet seit Jahren mit VW zusammen.

Über solche elektromobilen Versuche hinaus schmiedet das Gründer-Kollektiv von „Carl und Carla“ indes längst weitergehende Pläne: „In etwa dreieinhalb Jahren wollen wir in allen deutschen Städten und Ballungszentren mit mehr als 200 000 Einwohnern vertreten sein“, kündigte Vetter an. In diese Klasse gehören etwa 40 Kommunen in der Bundesrepublik. Dafür müsse die Flotte aber von derzeit rund 500 auf dann 1600 bis 2300 Transporter und Busse wachsen.

Dass „Carl und Carla“ bei seinem „Hoflieferanten“, dem Dresdner VW-Autohaus „Holm-Wirthgen“, in diesem Jahr schon wieder einen Millionenauftrag platziert hat, war wegen der Coronakrise alles andere als selbstverständlich. „Zeitweise stand uns das Wasser bis zur Oberkante Unterlippe“, berichtete Vetter. „Vor allem während der Ausgangssperren und anderen Einschränkungen im März und April hatten wir teilweise Umsatzverluste um die 90 Prozent.“

Inzwischen hat sich die Auftragslage verbessert. Doch Corona hinterließ dauerhafte Spuren: So borgen sich die Kunden nun viel spontaner Transporter aus und buchen nicht mehr wochenlang voraus – denn keiner weiß, wo und wann die nächste Ausgangssperre oder Reisewarnung naht. Auch sind die „Carla“-Kleinbusse nicht mehr so gefragt, da gemeinsame Freundesfahrten zu Musikfestivals und anderen Großveranstaltungen weiter ausfallen. „Daher haben wir mehrere Busse zu Campern umgebaut“, sagt der Flottenchef. Diese „Carlchen“ enthalten nun Himmelbett, Tisch und Einbauküche. Sie zielen auf Paare und kleine Familien, die seuchenbedingt im Inland urlauben. „Für viele geht’s jetzt damit eben an die Ostsee oder an den Bodensee statt nach Norwegen.“

