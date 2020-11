Dresden

Autofahrer müssen am heutigen Montag in der Dresdner Innenstadt mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Sächsische Landwirte planen in der Landeshauptstadt eine Demonstration und werden dazu ab 15 Uhr aus sämtlichen Richtungen mit zahlreichen Traktoren anrücken.

Dabei werden Brücken-und Straßenabschnitte ganz oder teilweise von den Demonstranten besetzt. So ist geplant, auf der Marienbrücke, der Großen Meißner Straße und der Köpckestraße jeweils ein Fahrstreifen in beide Richtungen zu blockieren. Die Wigardstraße ist dabei in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Die Flügelwegbrücke, das Blaue Wunder und die Waldschlößchenbrücke sind von den Einschränkungen nicht betroffen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Von DNN