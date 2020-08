Dresden

Wirkliche Blickfänger sind die Fahrleitungsmasten der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ja nicht. Und doch gibt es wenigstens einen von ihnen, der in den letzten Wochen Blicke von Naturschützern auf sich gezogen hat – und der auch zurückgeblickt hat. Denn in ihm hat sich ein Waldkauz eingenistet. Wobei diese Formulierung so nicht ganz richtig ist, wie Marion Lehnert vom Nabu-Regionalverband Dresden-Meißen erklärt. „Der Waldkauz nutzt die schmale Öffnung in dem Mast als Tageseinstand“, sagt die Projektleiterin Arten- und Naturschutz. Wahrscheinlich handelt es sich um ein männliches Exemplar der nachtaktiven Eulenart, das den Tag über im Fahrleitungsmast verbummelt, während seine Partnerin irgendwo in der Nähe auf dem Nest sitzt.

Waldkäuze sind Baumhöhlenbrüter

Oder besser: saß. Denn seit einigen Wochen wird der Waldkauz nicht mehr im Fahrleitungsmast – dessen genauer Standort übrigens aus Naturschutzgründen geheim bleiben muss – gesehen. „Wahrscheinlich ist Brut und Aufzucht beendet, so dass die Waldkauzexemplare nicht mehr gezwungen sind, sich in dem Bereich aufzuhalten“, sagt Marion Lehnert. Sie sieht den ungewöhnlichen Unterschlupf auf einer im Mast installierten Kabelrolle als bedenklich. Waldkäuze seien schließlich Baumhöhlenbrüter. „Es gibt nur immer weniger alte Bäume, die genügend Höhlen für die bis zu 42 Zentimeter großen Tiere bieten“, sagt sie. Schuld seien die anhaltende Trockenheit seit 2018 und die Eingriffe des Menschen.

Die Schwalbeneltern begleiten während der Brutzeit jede Überfahrt. Quelle: Anja Schneider

Waldkäuze sind unterdessen nicht die einzigen Vögel, denen die Verkehrsbetriebe etwas zu bieten haben. Seit 2013 hängen an Fahrleitungsmasten entlang der Bautzner Straße und rund um die Albertbrücke 13 Nistkästen für Blau- und Kohlmeisen. In der 2017 gebauten Gleisschleife Infineon Süd befinden sich weitere Nistkästen. Auf den Straßenbahnhöfen sowie am DVB-Gebäude Hohenthalplatz haben Ar­beiter insgesamt 42 Vogelhäuser an­gebracht. Alle seien bewohnt und dienten je nach Ausführung auch Spatzen, Kleibern und Turmfalken als Brutstätte, teilen die Verkehrsbetriebe mit.

13 Schwalbennester mit durchschnittlich fünf Jungvögeln

Doch damit ist in Sachen Tierliebe bei den DVB noch nicht alles gesagt. Denn an den Elbfähren haben sich seit Jahren über die Sommermonate ganz besondere Schwarzfahrer eingenistet. Insgesamt 13 Schwalbennester mit durchschnittlich fünf Jungvögeln sind es an der Schloßfähre, die zwischen Klein­zschachwitz und Pillnitz pendelt. Die Nester befinden sich unter den Landeklappen, was den Rauchschwalben ganz gut zu gefallen scheint. „Da gibt es einen starken Überhang, weshalb es dort sehr dunkel ist“, sagt Marion Lehnert. Ein Lebensraum wie ihn die sonst in Ställen oder ähnlichen Gebäuden nistenden Rauchschwalben benötigen. „Die Fährleute sind sehr vorsichtig, weshalb Erschütterungen und Lärm die Schwalben nicht weiter zu stören scheinen“, lobt die Nabu-Projektleiterin.

Ein Waldkauz nutzt einen Fahrleitungsmasten der Dresdner Verkehrsbetriebe als Tageseinstand. Quelle: M. Lehnert, NABU Dresden

Und so ist in den Sommermonaten immer beim Übersetzen der Fähre ein besonders Schauspiel zu beobachten: Der schwimmende Nistplatz fährt über die Elbe und die Schwalbeneltern fliegen ihn umschwirrend mit.

Aus Sicht des Nabu ist insbesondere diese Schwalbenzucht an den Fähren – neben der Schloßfähre gibt es auch Schwalbennester an der Johanna zwischen Neustadt und Johannstadt und an der Fähre Tolkewitz-Niederpoyritz – von Bedeutung. Denn die Rauchschwalben sind in ihrem typischen Habitat in den Städten selten geworden. Zum einen fänden sie wegen zu häufiger Mahd immer seltener Nahrung, zum anderen würden sie immer weniger geduldet, sagt Marion Lehnert. Bei den DVB haben sie dagegen ein Zuhause.

