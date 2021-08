Dresden

Wenn es um die Geschichte des Dresdner Zoos geht, ist er immer wieder gefragt: Winfried Gensch, der ehrenamtliche Zoo-Archivar. Denn er verwaltet Ordner voller historischer Fotos, viele alte Plakate sowie Werbeschilder, aber auch Dokumente über Tierkäufe und -tausche, Briefwechsel mit anderen Zoos, Tierkrankheiten und vieles andere mehr. Er hat viel in Bibliotheken sowie im Stadtarchiv recherchiert, wenn Anfragen zu bestimmten Themen kamen und trägt noch immer Veröffentlichungen über den Zoo zusammen.

Hin und wieder ist er auch selbst mit der Digital-Kamera im Zoo unterwegs, um wichtige Ereignisse im Bild festzuhalten. Oder auch um die Zoo-Tiere zu fotografieren. „Wer über die Vergangenheit nichts weiß, kann die Gegenwart nicht einschätzen“, findet er. Und dass gesammelte Erfahrungen nicht verloren gehen sollten.

„Das Brüllen der Löwen hat mich besonders fasziniert“

160 Jahre ist der Zoo Dresden alt, fast die Hälfte der Jahre davon ist Winfried Gensch mit ihm verbunden. Er kann also einiges erzählen. So kennt er alle Orang-Utans, die bislang im Dresdner Zoo geboren wurden, vom ersten Lebenstag an. Schon als kleines Kind war der heute 83-Jährige während des Krieges mit seiner Mutti am liebsten im Zoo. „Das Brüllen der Löwen hat mich besonders fasziniert, das war für mich wie Musik“, erzählt er.

Während seines Biologiestudiums an der damaligen Technischen Hochschule in Dresden absolvierte er im Zoo zwei Praktika. Nach dem Abschluss des Studiums 1961 stellte ihn Prof. Wolfgang Ullrich als Assistent ein. Später wurde er Oberassistent, Kurator für Primaten und Raubtiere und schließlich Abteilungsleiter Tierpflege, bis er 1996 – als aus dem Zoo eine GmbH wurde – in den (Vor-)Ruhestand ging.

„Mein Chef“ sagt Gensch noch heute, wenn er von Ullrich spricht. Auch wenn diesem in all den Jahren noch fünf Direktoren folgten, unter denen Winfried Gensch arbeitete bzw. als Zoo-Archivar ehrenamtlich tätig war und ist.

Wolfgang Ullrich zählt zu den bekanntesten Direktoren des Dresdner Zoos. Er war gerade 27 Jahre alt, als er 1950 Zoodirektor wurde – ein Novum – und starb nach schwerer Krankheit bereits im Alter von 50 Jahren. Ullrich übernahm den Zoo fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Durch die Bombardierung Dresdens war der Zoo total zerstört worden, die meisten Tiere starben.

Der erste Elefant der Nachkriegszeit kommt nach Dresden

Unter dem jungen Zoodirektor kam zum Beispiel 1951 mit Carla der erste Elefant der Nachkriegszeit für den Zoo Dresden in die DDR. Es sei das erste im Interzonenhandel erworbene Zootier gewesen, weiß Winfried Gensch. Und dass Ullrich den Elefanten selbst mit von der Zonengrenze abgeholt habe. Kurz darauf holte Ullrich mit Schimpansen, später auch mit Orang-Utans und Gorillas ebenso wieder Menschenaffen in den Dresdner Zoo.

Wolfgang Ullrich schrieb Zoogeschichten in den Tageszeitungen und als broschierte Reihe „Der Zoodirektor erzählt“ sowie zahlreiche Bücher. Vor allem durch die Fernsehserie „Der gefilmte Brehm“ wurde er sehr populär. Zudem gründete er die Zooschule. „Und er begann auch, alles, was er an historischem Material über den Dresdner Zoo bekommen konnte, zu sammeln und legte so den Grundstock für das Archiv“, weiß Winfried Gensch.

Ankunft der Elefantenkuh Carla 1951 in Dresden. Quelle: Archiv Zoo Dresden

1962 erste Orang-Utan-Geburt im Zoo Dresden

In den 1920er Jahren wurde unter Zoodirektor Prof. Gustav Brandes mit „Buschi“ der erste Orang-Utan im Dresdner Zoo aufgezogen. Er war auf dem Schiffstransport nach Europa geboren worden. Zu Zeiten des Zoodirektors Wolfgang Ullrich wurde 1962 dann der erste Orang-Utan im Dresdner Zoo geboren. Er starb allerdings nach neun Monaten. 1965 folgte dann mit Robin die zweite Orang-Utan-Geburt.

Die ist Winfried Gensch ganz besonders in Erinnerung. Denn Orang-Utan-Männchen Buschi II habe damals bei der gebärenden Suma II Geburtshilfe geleistet. Er und sein Kollege Gotthard Berger, der zu dieser Zeit wissenschaftlicher Oberassistent im Zoo war und nach Ullrich (1973-1984) Zoodirektor wurde, hätten das „gemeinsam mit den Pflegerinnen der Menschenaffen und Prof. Ullrich beobachtet“, so Gensch.

Orang-Utan-Männchen leistet Geburtshilfe

Buschi II habe sich, als die Geburt bei Suma einsetzte, zunächst aufdringlich verhalten. Die Tierpfleger hätten ihn jedoch nicht von der Gebärenden trennen können. Doch „als der Kopf des Orang-Utan-Babys in der Geburtsöffnung erschien, legte Buschi die großen und fleischigen Lippen behutsam um das Köpfchen, um den Säugling mit der dieserart gebildeten ’Geburtszange’ vorsichtig aus dem Mutterleib zu ziehen. Vorsichtig fasste er dann mit seiner mächtigen Hand den Kleinen am Genick.

Da der Kleine keine Lebenszeichen von sich gab, führte der Orang-Vater eine Art von Mund-zu-Mund-Beatmung aus...Dieses als Atemspende gedeutete Verhalten ist auch von anderen Menschenaffen – Schimpansen, Gorillas – bekannt. Jetzt gab Robin seinen ersten Laut von sich. Von diesem Augenblick an interessierte sich Suma für ihr Kind, das ihr Buschi vorsichtig übergab....“, heißt es In einem Bericht von Gotthard Berger und Winfried Gensch aus dem Jahr 1965, den uns der Zoo-Archivar zeigt. Drei Jahre später sei diese Beobachtung bei der Geburt von Djambi noch einmal gemacht worden, sagt Winfried Gensch.

Wolfgang Ullrich schilderte im Band 39 der Fachzeitschrift „Der Zoologische Garten“ von 1970 auf Grundlage des Protokolls der Reviertierpflegerin Elke Tempel unter der Überschrift „Geburt und natürliche Geburtshilfe beim Orang-Utan“ diese Ereignisse. „Die Zeit“ nahm in einem Beitrag „Nicht nur der Mensch gebiert in Schmerzen. Was in den ’schweren Stunden’ der Tiere geschieht“ ihrer Ausgabe 34 vom 21. August 1970 auf die Beobachtung im Dresdner Zoo Bezug, wie man im Internetarchiv der Zeitung nachlesen kann.

Jacky und Butschi auf Entdeckertour

Ein spektakuläres Ereignis, an das sich Winfried Gensch auch erinnert, sind die aus dem Dresdner Zoo ausgebüchsten beiden Schimpansen, die 1963 für Schlagzeilen sorgten. „Jacky und Butschi hatten überraschend und erstmals die zwei Schieber zum Außenkäfig hochgehoben und waren dort ins Freie gelangt, weil im Außenkäfig aufgrund von Bauarbeiten gerade ein Mauerdurchbruch gemacht worden war“, erzählt der Zooarchivar. „Den Kollegen war es damals relativ schnell gelungen, Butschi wieder zurückzulocken. Aber Jacky nicht.“

Der Schimpanse hatte schließlich den Balkon der Wohnung von Zoodirektor Wolfgang Ullrich an der damaligen Beethovenstraße/Ecke Wiener Straße erklommen. „Dazu muss man wissen, dass Jacky mit einer jungen Schimpansin Jahre zuvor bei seiner Ankunft zunächst in der Wohnung von Prof. Ullrich gelebt hat, weil für sie noch kein geeignetes Gehege im Zoo existierte. Bei schönem Wetter wurden die Affen im Kinderwagen in den Zoo gefahren, weil sie dort eine Spielecke hatten. Jacky hat sich vermutlich an das Zuhause aus Kindertagen erinnert und ist dahin zurückgekehrt.“

Der aus dem Zoo ausgebüchste Jacky auf dem Balkon der Wohnung von Wolfgang Ullrich. Quelle: Dietrich Flechtner

Zoodirektor Ullrich weilte zu jener Zeit auf Forschungsreise in Indien. Nachdem alles Locken nicht fruchtete, habe die Feuerwehr den Schimpansen Jacky mit einem Wasserstrahl vom Balkon gejagt, erzählt Winfried Gensch. Der Affe habe jedoch ein offenes Fenster im Keller genutzt und in den hier befindlichen Räumen der Volkshochschule Zuflucht gesucht. „Dort konnte Jackys vertraute Pflegerin den Schimpansen schließlich beruhigen, so dass er wohlbehalten und gefahrlos in den Zoo zurückgebracht werden konnte.“

Elefantenkuh mit dem Granit vom Bahnhof abgeholt

Eine dritte eindrückliche Erinnerung für Winfried Gensch ist die Ankunft der Afrikanischen Elefantenkuh Konga (1959-1991) am 28.8.1963 in Dresden. Diese sei damals für 22 000 DM Valutamittel von der Tierhandlung Ruhe in Ahlfeld erworben worden. Wildfänge waren damals noch die Regel, heute nicht mehr. „Wir haben Konga mit unserem alten Granit (kleiner in der DDR gebauter Lkw, d. Red.) vom Bahnhof Reick abgeholt.“ Das werde er nie vergessen, so Winfried Gensch.

Es habe sich im Laufe der Jahrzehnte viel verändert im Dresdner Zoo, weiß der Zoo-Archivar aus eigenem Erleben. In allererster Linie die Haltungsbedingungen der Tiere. Deren Zahl habe signifikant abgenommen, weil die Gehege viel größer geworden seien.

Die Liebe der Dresdner zu ihrem Zoo

Eines jedoch habe sich nicht verändert: Die Liebe der Dresdner zu ihrem Zoo. „Das Bürgertum hat den Zoo gegründet, und schon kurze Zeit nach der Bombardierung 1945 haben die Dresdner begonnen, ihren Zoo wieder aufzubauen.“ Bis heute sei das Interesse der Dresdner am Zoo ungebrochen. „Und nun hat der Dresdner Stadtrat beschlossen, endlich ein neues, größeres und schöneres Zuhause für die Orang-Utans zu bauen“, freut er sich. „Auf diesen Moment habe ich fünf Jahrzehnte gewartet.“

Von Catrin Steinbach