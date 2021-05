Dresden

Am Montag war der Therapeut, der wegen sexueller Übergriffe und sexueller Nötigung vor dem Amtsgericht stand, 43 Jahre alt geworden. Am Freitag bekam er nachträglich sein schönstes Geburtstagsgeschenk – einen Freispruch. Jahrelang schwebte das Verfahren, das seine Existenz ruinieren könnte, über ihm. 2016 soll er in einer Praxis einer 38-jährigen Patientin an die Brust gefasst und einen Finger in die Vagina eingeführt, 2017 bei einer Massage eine Minderjährige nahe des Intimbereichs berührt haben. Laut Anklage, um sich sexuell zu erregen. Stimmt das wirklich?

Der Mann, der umfassende Ausbildungen und Erfahrungen als Physiotherapeut, Heilpraktiker und Osteopath hat und viele Jahre in der Sportmedizin tätig war, gab zu, die Frauen an diesen Stellen berührt zu haben, aber nicht um sich zu erregen. In der Osteopathie erfolgen Diagnose und Therapie ausschließlich mit den Händen. Über spezielle Punkte in der Muskulatur, die nicht in der Nähe des Schmerzzentrums liegen müssen, wird versucht, die Ursache der Schmerzen zu finden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Behandlung bei Rückenschmerzen, wie bei der Minderjährigen, werden auch die Innenseiten der Oberschenkel massiert. „Wenn das strafbar ist, mache ich mich regelmäßig strafbar“, sagte er. Die Frauen wurden auch vorab über sein Vorgehen informiert und um Erlaubnis gebeten. Ein plötzliches Eindringen in die Vagina, wie in der Anklage beschrieben, gab es nicht.

Die 38-Jährige litt unter einer Blasenentzündung und Nackenschmerzen. Durch den Druck auf einen Punkt in der Vagina versuchte der Osteopath, die Ursache der Schmerzen zu bestimmen. Es war ein Steißbeinbruch. So seltsam das klingt, es ist korrekt. Das bestätigte eine Gutachterin, die das Gericht geladen hatte. Für diese Art der Behandlung braucht man allerdings eine 5-jährige Ausbildung – die hat er.

Da er bei der Behandlung der Frau einen Knoten in ihrer Brust feststellte, habe er dann, mit ihrem Einverständnis, ihre Brüste nach weiteren Knoten abgetastet. Die Patientin hatte ihrem Mann davon erzählt, der fand das seltsam, rief in der Praxis an, der Therapeut erklärte ihm alles. Am Folgetag rief der Mann nochmals an: er habe recherchiert, es stimme was der Therapeut erzählt habe.

Die Frauen haben nie Anzeige erstattet, sondern die Landeshauptstadt. Der Therapeut vermutet eine ehemalige Arbeitgeberin dahinter, die ihn loswerden wollte. Ihr fiel wohl der Anruf wieder ein, sie meldete den der Stadt, so wurden Gesundheits- und Rechtsamt alarmiert. Vielleicht hätte man mal mit dem Therapeuten reden sollen.

Von Monika Löffler