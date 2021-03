Dresden

Evangelische Theologie, Journalismus, Frauenrechte, Literatur und bildende Kunst – das alles verbindet sich im Leben von Karin Dauenheimer. Am 7. März wird sie 70 Jahre alt.

Anfang der 1980er Jahre sorgte sie dafür, dass in der sächsischen Landeskirche erstmals offen darüber gesprochen und gestritten wurde, ob es mit Bibel und Christentum vereinbar sei, wenn ein Mann einen Mann, eine Frau eine Frau liebt. 1983, während des Evangelischen Kirchentages, wollte sie beim „Markt der Möglichkeiten“ auf dem Martin-Luther-Platz in der Dresdner Neustadt die Arbeit des „Kirchlichen Arbeitskreises Homosexualität“ vorstellen. Die Kirchenleitung jedoch untersagte das. So konnte sie lediglich etwas Informationsmaterial verteilen. Selbst dabei seien sie behindert worden, wie sie sich später erinnerte.

Die Debatte hält bis heute an

Auf einem Forum am folgenden Abend in der Petrikirche ging sie nach vorn und bekannte öffentlich, Theologin und lesbisch zu sein. Das habe ihr Leben verändert. „Die einen haben mich auf Händen getragen, die anderen gehasst.“ Die Debatte jedenfalls war entfacht. Und sie hält bis heute an. Als die sächsische Landeskirche wie andere in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gleichgeschlechtliche Partnerschaften von Theologen im Pfarrhaus zuließ, führten die konservativen Lutheraner von der Sächsischen Bekenntnis-Initiative Bibelstellen dagegen ins Feld. Auch, als 2016 die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften möglich wurde.

Unangepasst, mutig und konsequent ist Karin Dauenheimer, 1951 im sächsischen Hainichen geboren und in Leipzig aufgewachsen, schon früh gewesen. Nach dem Theologiestudium in Jena und dem Vikariat, der Probezeit für Pfarrerinnen, wechselte die evangelische Christin als Lektorin zum katholischen St.-Benno-Verlag in Leipzig. 1978 kam sie nach Dresden, zur „Union“. Das war damals die Tageszeitung der sächsischen CDU und eine Vorläuferin der Dresdner Neuesten Nachrichten (DNN). Dort verantwortete sie bis 1990 die Kirchenseite – damals „Christ und Welt“ –, die es noch heute gibt.

Dass Dresden ein Zentrum der Frauenbewegung ist, sagen manche, sei auch ihr zu verdanken. 1990 gründete sie hier das Frauenbildungszentrum. Das leitete sie bis 1996, als sie an Krebs erkrankte. Damals begann sie zu malen, Grafiken zu gestalten, pädagogisch zu arbeiten. „Kunst machen ist für mich der Beweis, dass ich lebendig bin“, hat sie einmal gesagt. In Duisburg, wo sie seit 1999 lebt, gehört sie inzwischen zur Kunstszene, zeigt ihre Arbeiten in Ausstellungen und hält Vorträge.

