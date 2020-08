Dresden

Als eines der ersten Konzerte nach Schließung der Clubs und Veranstaltungsräume im März gab es am Donnerstagabend, mit dem Danke für das Angst-Trio mit Thees Uhlmann, ein gelungenes Picknick in der Rinne im Ostragehege. Und statt wie gewohnt in engen Reihen zu stehen, breitete der Gast diesmal, so wie der Titel der Veranstaltungsreihe es vorgibt, seine Picknickdecke im vorgezeichneten, durch freundliches Personal mit dem Gliedermaßstab abgemessenen Bereich aus und genoss den Abend im Sitzen mit seinen Liebsten.

Snacks und Getränke, bis zu zwei Litern durften mitgebracht werden, bis zu zehn Menschen sich eine Decke teilen und beim Bewegen auf dem Gelände war eine Mund- und Nasenabdeckung zu tragen: leicht zu handhaben und super organisiert. Der Veranstalter, Landstreicher Kulturproduktionen ( Dresden, Berlin) trägt dazu bei, dass es selbst unter strengen Auflagen wieder möglich ist, ein Konzert zu besuchen, die Angst der Künstler und Gäste zu nehmen, um wieder gemeinsam Musik erleben zu können.

Großes Gefühl auf schroffe Art und Weise

So formulierte es auch Thees Uhlmann – auf seine Art, denn seine Gäste würden süß aussehen auf ihren „Scheiß-Picknickdecken“, und mit den steigenden Heißluftballons, die im Minutentakt in den Himmel fuhren, sei es ein niedlicher Anblick. Er sei sehr glücklich, dass so viele sich trauen, hier zu sein, und dass es wieder losgeht, er habe so Bock drauf. Auf seine schroffe und direkte Art zeigte er da ganz großes Gefühl.

Der Musiker, Autor und Anekdotenerzähler war unterwegs mit zwei seiner Kollegen: Rudi Maier, der neben Bass Drum und Hi-Hat auch die Gitarre bespielte, und Simon Frotzek, der schon als Produzent bei der letzten Platte „Junkies und Scientologen“ (2019) beteiligt war und hier das Keyboard, den Bass und das Banjo übernahm.

„Allein auf ein Konzert zu gehen, ist echt erbärmlich“

Es scheint, als sei man zu Besuch bei guten Freunden. Der erste gesungene Titel ist „Fünf Jahre nicht gesungen“ mit der Textzeile „...Menschen wie du bleiben besser allein“. Als Uhlmann einen Gast ganz allein auf seiner Picknickdecke erspäht, lädt er ihn sofort zum Kaltgetränk nach dem Konzert zu sich ein. Er möchte gern seine Seele küssen, so verbunden fühle er sich, denn allein auf ein Konzert zu gehen, ist echt erbärmlich. Er kenne das zu gut. Und mit dieser norddeutschen, fast schon romantischen Rauhbeinigkeit floss der Abend kurzweilig dahin.

Neben Erlebnissen aus seinem Privatleben folgen auch Geschichten über seine Freunde. Casper und Drangsal seien zuletzt bei ihm gewesen und er bat sie darum, nicht solche „Kernassis“ zu sein, wenn seine neue Freundin rumkäme. So gelang Casper der Gesprächseinstieg mit der Frage, ob sie wisse, dass es in Indonesien Bordelle für Orang-Utans gäbe?

Uhlmanns Publikum nimmt es gelassen und lauscht erfreut seinen Stories. Es geht um deutschen Rap, Lifestyle auf Instagram, wobei er lieber mit seiner schlechten Laune alleine bleibt und die Frauen nach HipHop-Videodrehs nach Hause fährt – so sein vierter Titel des Abends.

„Die Musik ist kacke, aber die Ansagen sind super.“

Als seiner Meinung nach die Stimmung am Siedepunkt ist, die Leute wippen und winken mittlerweile auf ihren Decken, nimmt Uhlmann Platz und verspricht nun Hochkultur mit einem Auszug aus seinem Buch „Sophia, der Tod und ich“, gespickt mit vielen Ereignissen rund um die Entstehung, die Beteiligten und so weiter. Uhlmann hält sich an seine Ankündigung für seinen Konzertabend: Ein perfekter Abend für Leute, die sagen: „Die Musik ist kacke, aber die Ansagen sind super.“

Dabei ist Uhlmann ein musikalisches Multitalent. Er macht seit über 30 Jahren Musik, mit wechselnder Besetzung bei Tomte, nach deren Auflösung als Solokünstler mit Bandkollegen. Er ist Teilhaber von „ Grand Hotel van Cleef“, einem Hamburger Musiklabel, Autor von „ Die Toten Hosen“, einem Erlebnisbericht in Buchform, und synchronisiert unter anderem Biografien anderer Künstler.

Und so gibt es neben eigenen Songs auch „Ich sang die ganze Zeit von dir“ von Tomte, ein „Liebeslied“-Cover der Toten Hosen und „48 Stunden“ von Kettcar, weil Marcus Wiebusch sein bester Freund ist und er ihn nachts gern anstarrt, wenn er bei ihm schläft.

Nach zwei Stunden „Songs und Spoken words“ in gemütlicher Picknick-Atmosphäre sind die mitgebrachten Körbe, Bierdosen und Weinflaschen leer, das Publikum liegt entweder kuschelnd oder aneinander gelehnt sitzend auf bunten Decken und applaudiert nicht nur den Künstlern, sondern auch dem gelungenen Start in ein neues Konzertkonzept, dem Mut und dem Ehrgeiz, das durchzuführen – inklusive dem Einhalten geltender Regeln.

Von Anne Gräfe