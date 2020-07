Dresden

Neben dem Programmkino Ost in Striesen ist jetzt auch das kleine Thalia auf der Görlitzer Straße im Herzen der Neustadt wieder am Netz und offen für jene Cineasten, die Betreiber Stephan Raack all die Jahre selbst „aufgepäppelt“ hat. Die Filmauswahl der ersten Woche unterstreicht es eindrucksvoll. Gerade der türkische Regisseur Nuri Bilge Ceylan unterhält just im Thalia seine Dresdner Dependance. Fast logisch ist, dass dessen neuester Streifen genau dort startet. Und auch ein Hammerwerk wie „Monos“ aus Südamerika gehört einfach im kleinsten Dresdner Kino auf die Leinwand.

Besondere Reize aus Lateinamerika

Südamerikanisches Kino entwickelt für europäische Zuschauer einen besonderen Reiz, entfernt es sich auf radikale Weise von Sehgewohnheiten. Das meint keinesfalls übertriebene Folklorismen, sondern handwerkliche Elemente im Akustischen und Visuellen, aber auch die Erzählstruktur. Da ploppen immer wieder beste Beispiele auf. „Monos – Zwischen Himmel und Hölle“ des kolumbianisch-ecuadorianischen Regisseurs Alejandro Landes ist als „Fiebertraum“ ein Gesamtkunstwerk, über das sich zu sprechen lohnt. Zu schwärmen auch.

Anzeige

Echtnamen klingen anders. Sie heißen Rambo und Schlumpf, Bigfoot, Perro und Boom Boom, Lobo und Lady. Jugendliche sind es, die auf einem betörend schönen Bergplateau fiesen paramilitärischen Drill über sich ergehen lassen. Der Ausbilder wird nur „Der Bote“ genannt, die Truppe ist „Die Organisation“ und Shakira ist die Kuh. Sie soll den Kämpfern Milch geben. Ein besonderes Tier, das zu behüten ist. Lobo, der kurz zuvor berufene Chef, übernimmt. Es überrascht wenig, dass die Ereignisse schon mit dem frühen Tod von Shakira aus dem Ruder laufen, falls es je einen Kurs gegeben hat. Denn da ist auch noch eine US-amerikanische Frau als Geisel dieser jungen Guerillas.

Weitere DNN+ Artikel

Die Natur als Hauptdarsteller

Mit der Natur als Hauptdarsteller – von den Bergen geht es in runter in den Dschungel und von dort in reißendes Wasser – geraten die Monos, die Alleingestellten, fortan in Extremsituationen, wo es noch wie ein beherrschbares Abenteuer begonnen hatte. Mit nachhaltigem Druck, kantigen Angstzuständen und reflexgesteuerten Gewaltreaktionen. Wo die Jungs und Mädchen im Grunde nur als geschlossene Gruppe eine Chance hätten, ominös übermittelte Aufträge auszuführen, beginnt eine schleichende Zersetzung, denn am Ende sind sie auch nur Menschen. Zu früh verbogen. Zu drastisch auf falsche Fährten gebracht.

„Monos – Zwischen Himmel und Hölle“ ist im Hintergrund eher diffus, in der individuellen Figurenzeichnung vage, ebenso in der Zeit. All das ist Konzept und funktioniert, lässt sich lesen als Allegorie auf den gerade nur mühsam heruntergedimmten Bürgerkrieg in Kolumbien. Als Anklageschrift fürs Jüngste Gericht. Oder natürlich als freie Adaption des „Herr der Fliegen“-Stoffs, den der Regisseur so trefflich als „Tätowierung im Unterbewusstsein“ beschreibt. „Monos – Zwischen Himmel und Hölle“ ist spürbar an physischen und psychischen Grenzen aller Beteiligten, Laien wie Profis, entstanden. Es ist Kraft-Kino, das im Magen liegen soll.

Alles ist Landschaft bei „The Wild Pear Tree“

Eher aufs Herz und die Kinoseele kunstaffiner Rezipienten zielt Nuri Bilge Ceylan, der ohne Zweifel der relevanteste Filmemacher der Türkei ist. Stammgast in Cannes, dort mit Trophäen verwöhnt, entwickeln seine besten Filme einen eigenen Sog, erzählen von Menschen, Generationen und Familien, von Gesellschaft und Heimat, feiern dabei nicht selten das Intellektuelle und die Künste, indem sie auf den Prüfstand des Alltags gehoben werden. Gern auch mal ausführlich. Nach Meisterwerken wie „Jahreszeiten“, „Drei Affen“, „Once Upon A Time In Anatolia“ und zuletzt „Winterschlaf“ geht Ceylan seinen neuen Film „The Wild Pear Tree“ erneut komplex und visuell betörend an.

Film "The Wild Pear Tree"; Schauspieler: Dogu Demirkol und Hazar Ergüclü Quelle: Morteza Atabaki/PR

Alles ist Landschaft! Für den Regisseur ist die bergige Region Canakkale Ort der Kindheit. Hierhin lässt er seinen Helden Sinan ( Dogu Demirkol) anfangs zurückkehren. Eine Prüfung fehlt ihm noch, dann ist er Grundschullehrer, doch eine Anstellung ist schwierig zu bekommen. Andere, die in Bildung und Kultur Arbeit finden wollen, sind bei der Polizei gelandet. Sinan aber will ein Buch veröffentlichen, geschrieben ist es schon. Auch um Geld dafür aufzutreiben, ist er zurückgekommen. Die Entscheidung aber wird zum Kampf mit sich selbst und seinem Vater, der ebenfalls Lehrer war und sich durch Pferdewetten völlig verhoben hat. Sinan sucht sich zwischen Tradition und Moderne, Literatur und Religion, entwickelt dabei grobe Kantigkeit, Zynismus, aber auch eine weiche Ader, die ihn eher verunsichert.

„The Wild Pear Tree“ schwelgt in starken Farben der Natur, die sich in Jahreszeiten ergeht. Er steht zu ausufernden Dialogen über Gott und die Welt, die immer ein klein wenig Erkenntnisgewinn für Sinan bereithalten, auch wenn er sich noch so sperrt. Vor allem aber nimmt er sich 188 Minuten Zeit. Kino-Zeit, die reicher macht.

„The Wild Pear Tree“ läuft bis Mittwoch täglich 18 Uhr, „Monos – Zwischen Himmel und Hölle“ täglich 21.30 Uhr im Thalia

Von Anne Daun