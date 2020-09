Dresden

Da lag Liebe in der Luft: Für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transpersonen ( LGBT) sind am Sonnabend Tausende beim Christopher Street Day (CSD) durch Dresdens Straßen gelaufen. Mit vier Demonstrationszügen hat der CSD Dresden e.V. das eigentlich am 13. Juni geplante Straßenfest nachgeholt – laute Musik, bunte Farben und gute Stimmung inklusive.

Das diesjährige Motto „CSD 2020 – Mit Abstand“ indes, hielten nur wenige ein. Dicht gedrängt zogen die Demo-Teilnehmer, die weit mehr als die angemeldeten 2500 gewesen sein dürften, durch die Stadt in Richtung Alaunpark. Auch einen Mund-Nasen-Schutz suchte man bei den meisten vergeblich.

Eingeläutet wurde die Feier mit einer Premiere: Erstmals ließ die Stadt vor dem Rathaus und dem Kulturpalast Regenbogenflaggen hissen, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen.

