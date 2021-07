Dresden

„Damm, damm, dada damm“ klingt es in der Sporthalle des Förderzentrums „Dinglingerschule“ Dresden. Die eine Hälfte der Klasse 6a hat mit dem Kanon begonnen, dann hat die andere Hälfte ihren Einsatz. Der kristallklare Sopran von Nicolle Cassel ertönt. Petra Hanisch gibt mit den Armen präzise Anweisungen. Die Schüler sind mit vollem Einsatz bei der Sache.

Es ist der Abschluss eines dreitägigen Intensivkurses. Die jungen Menschen haben Tanz- und Gesangsunterricht erhalten bei Petra Hanisch und Nicolle Cassel, eine Choreografie einstudiert, Schritte auf dem Parkett erlernt und Vertrauen in den anderen gefasst, der vor einem läuft und nicht stehen bleiben darf. Im Sitzen lassen die Kinder mit dem Mund Wassertropfen erklingen – eine prima Entspannungsübung, die Lehrerin Josephine Leuschner künftig gerne auch mal im Unterricht nutzen will.

Honorarsätze an der untersten Grenze

Vier Klassen des Förderzentrums „Dinglingerschule“ sind in den Genuss des Tanz- und Gesangsprojektes gekommen – finanziert aus Fördermitteln für Ganztagsangebote des Freistaats Sachsen sowie Spendenmittel des Vereins Aufwind Kinder- und Jugendfonds Dresden e.V. und des Inner Wheel Clubs Dresden. „Unser Ziel wäre es schon, solche Projekte viel öfter auch an anderen Schulen zu machen“, sagt Petra Hanisch, die mit „Tanzraum Dresden“ eine Ballettschule in Striesen betreibt.

Dass sie in diesem Jahr nur am Förderzentrum „Dinglingerschule“ unterrichten kann, hat mit den knappen Finanzen zu tun. „Wir arbeiten schon für Honorarsätze, die an der untersten Grenze liegen“, sagt die Tanzlehrerin. Die Schulleitung des Förderzentrums engagiert sich sehr für eine Vielfalt an Ganztagsangeboten und beantragt regelmäßig Fördermittel und Spenden, wie Schulleiterin Ulrike Giesecke erklärt.

„Durch Corona wurden wir stillgelegt“

Angefangen hatte alles vor elf Jahren mit dem Tanzprojekt der Dresdner Musikfestspiele „Let’s dance! Der Feuervogel“, das 120 Kinder und Jugendliche – darunter auch Schüler aus der Dinglingerschule – unter großem Jubel in der Messehalle aufführten. Aufführungen sind in Zeiten von Corona kaum noch möglich, Petra Hanisch und Nicolle Cassel sind froh, überhaupt in die Schule kommen zu dürfen.

„Meine Ballettschülerinnen habe ich per Videokonferenz unterrichtet, das ist kein größeres Problem gewesen. Aber die Schulen sind mir abhandengekommen“, bedauert Petra Hanisch. Sie durfte nicht hinein als Externe, egal, ob sie sich hätte testen lassen oder nicht. „Das stand so in der Corona-Schutz-Verordnung. Durch Corona wurden wir stillgelegt. Alle Honorare wurden gestrichen, wir existierten nicht mehr.“

„Das Projekt stärkt die Gemeinschaft“

Dabei könne das Tanzprojekt Lebensläufe verändern. Selbstwahrnehmung, den eigenen Körper spüren, einen Rhythmus fühlen, atmen lernen – raus aus den klassischen Formen, rein in neue Inhalte. „Wir vermitteln das Bewusstsein dafür, dass jeder in der Gruppe wichtig ist, dass jeder seinen Beitrag leistet“, sagt Nicolle Cassel.

„Das Projekt stärkt die Gemeinschaft“, bestätigt Josephine Leuschner, „wir hatten die vergangenen Wochen viel Bewegung in der Klasse. Hier konnten sich die Kinder kennenlernen und Vertrauen zueinander aufbauen.“ Kooperation und Kommunikation seien wichtige Elemente gewesen, auf denen sie jetzt aufbauen könne, so die Pädagogin. Spannend sei es gewesen, sagt Nicolle Cassel, aus einem Ameisenhaufen eine strukturierte Gruppe zu entwickeln, in der jeder Einzelne einen festen Platz und eine Aufgabe hatte. „Hat es euch gefallen?“, fragt sie die Kinder, bei der Antwort beben die Hallenwände.

„Wir können nur von Jahr zu Jahr planen“

Wie könnte es gelingen, das Tanz- und Gesangsprojekt in viele Schulen zu bringen? „Wir brauchen eine Projektleitung“, sagt Petra Hanisch, „die Szene ist zersplittert. Das muss zusammengeführt werden.“ In der Landeshauptstadt gebe es so viele Fördertöpfe für pädagogische Angebote, da müssten doch auch Mittel für ihr Projekt zu finden sein. „Wir können nur von Jahr zu Jahr planen. Schöner wäre es, wenn wir einen langfristig gesicherten Etat zur Verfügung hätten.“

Torsten Schulze, Stadtrat der Grünen, will sich für die Ballettlehrerin und die Opern- und Konzertsängerin einsetzen. „Ich bemühe mich seit einiger Zeit, die Stadt für die langfristige Finanzierung mit ins Boot zu holen. Leider bisher erfolglos“, erklärt der Stadtrat, der die Hoffnung nicht aufgeben will. „Gerade Corona hat gezeigt, wie wichtig solche Projekte sind. Wir sollten sie dauerhaft installieren und finanzieren“, so Schulze.

