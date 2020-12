Dresden

Nach kurzer Pause will die Fluggesellschaft Sundair ab Dresden rund um Weihnachten und den Jahreswechsel wieder Urlaubsflüge auf die Kanarischen Inseln anbieten. Wie die Fluggesellschaft auf Nachfrage bestätigte, stehen Flüge nach Teneriffa-Süd, Fuerteventura und Gran Canaria im Flugplan.

Allerdings müssen Reisende wegen der schwachen Nachfrage mitunter Umwege in Kauf nehmen. So führt der Flug an diesem Mittwoch zunächst nach Bremen und dann erst nach Teneriffa. Um die Weihnachtszeit gibt es mitunter Dreiecksflüge über zwei Kanaren-Inseln, also von Dresden nach Fuerteventura mit Zwischenstopp am Flughafen Teneriffa-Süd oder nach Gran Canaria mit Zwischenstopp auf Fuerteventura. Außer verlängerten Reisezeiten ergeben sich für Reisende durch diese kombinierten Flüge keine weiteren Einschränkungen.

Kanaren sind kein Risikogebiet

Die zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln gelten aktuell laut Robert Koch-Institut nicht als Risikogebiete.

Die Fluggesellschaft Sundair befindet sich seit Ende Oktober unter einem sogenannten Schutzschirm-Insolvenzverfahren. Das Unternehmen wolle sich so in Eigenverantwortung neu aufstellen, hieß es. Das 2016 gegründete Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben 240 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten.

Von Lars Müller