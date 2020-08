Weil er unter Depressionen litt, bediente sich ein Altenpfleger an Medikamenten – und wurde schnell süchtig. Um an die Pillen zu kommen, fälschte der 37-Jährige geklaute Rezepte und löste sie in Apotheken ein. Vier Mal ging das gut, beim fünften Mal flog er auf. Nun stand der Mann vor dem Amtsgericht Dresden.