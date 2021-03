Dresden

Herzinsuffizienz gilt deutschlandweit als dritthäufigste Todesursache. Nun wird bei der Behandlung ein telemedizinischer Meilenstein erwartet: Eine vom Gemeinsamen Bundesausschuss in Auftrag gegebene Studie soll Diagnostik und Therapie von Herzinsuffizienzen erforschen und bestenfalls verbessern. Die Dresdner Praxisklinik Herz und Gefäße ist als einzige deutsche Praxisklinik für die Studie ausgewählt worden, teilen die Verantwortlichen mit.

Sensor wird in die Lungenarterie eingesetzt

Herzinsuffizienz, auch als Herzschwäche geläufig, betrifft rund vier Millionen Menschen in Deutschland. Symptome entstehen unter anderem durch eine Anstauung von Flüssigkeit, was den Druck im Herzen und in den Lungengefäßen ansteigen lässt. Das hat zur Folge, dass das Herz nicht mehr ausreichend Blut in den Körper pumpen kann und Organe sowie Muskeln nicht genug Sauerstoff bekommen. Bei Betroffenen verschlechtert sich der Gesundheitszustand oft sehr schnell. Lange Aufenthalte im Krankenhaus sind die Folge.

Die Studie setzt da an, wo gefährliche Veränderungen zuerst sichtbar werden: in der Lungenarterie. Erprobt werden soll, wie der Druck dort bei Patienten mit einer fortgeschrittenen Herzschwäche gemessen werden kann. Dafür wird den Probanden ein Sensor in die Lungenarterie eingesetzt. Mithilfe der Daten des Sensors soll ermittelt werden, ob sich die Therapie optimieren lässt, wenn der Blutdruck kontinuierlich gemessen und überwacht wird.

Dies wird ausschließlich an Patienten im Stadium NYHA III getestet. Diese Formel bezeichnet eine mittelschwere Herzinsuffizienz. Dabei verursacht die Herzschwäche bereits bei geringer körperlicher Belastung Erschöpfung, Rhythmusstörungen, Luftnot oder auch Beklemmungsgefühle. Mithilfe des Sensors sollen Veränderungen im Blutfluss früh genug erkannt und die Medikamente entsprechend eingestellt werden. Wenn dies gelingt, können beispielsweise Wasseransammlungen im Körper und Luftnot rechtzeitig verhindert werden.

Komplikationen sind selten

Bisher kann der Druck in der Lungenarterie nur mit einem Herzkatheter gemessen werden, wofür eine Operation nötig ist. Das „CardioMEMS HF“ genannte System, das durch die Studie geprüft wird, setzt sich dagegen aus dem Sensor und einem Kissen zusammen. Der Sensor wird von der Leiste ausgehend über eine Vene bis ans Herz geschoben und dort abgelegt. An dieser Stelle wird gemessen. Der Eingriff ist minimalinvasiv und eine Narkose sei nicht nötig, heißt es in einer Erklärung zum Vorgehen. Treten keine Komplikationen auf, können die Patienten die Klinik am Tag nach dem Eingriff wieder verlassen.

Professor Stefan G. Spitzer ist ärztlicher Leiter der Praxisklinik. Quelle: Jan Gutzeit

Komplikationen seien äußerst selten, sagt Professor Stefan G. Spitzer, ärztlicher Leiter der Dresdner Praxisklinik: „Das Absetzen des Sensors hat keine Nebenwirkungen. Zu Komplikationen kann es höchstens in der Leistengegend kommen, doch das passiert sehr selten.“ Es könne auch vorkommen, dass der Sensor im Laufe der Zeit um wenige Millimeter verrutscht. Bei den wenigen Fällen habe das aber die Messdaten nicht beeinträchtigt, sagt Spitzer. Von einem Ausfall und einer notwendigen Entfernung des Sensors habe er bisher nur in Einzelfällen gehört. „Trotzdem ist es nach wie vor eine Studie und uns fehlen die Langzeiterfahrungen“, sagt Spitzer. Die Studie begann im Oktober 2020 und soll voraussichtlich im Mai 2024 enden.

Ein Kissen nimmt die Messdaten auf

Das Gerät, welches die Daten des Sensors ausliest, befindet sich in einem Kissen, auf das sich der Betroffene täglich für etwa 20 Sekunden lang legt. Und hier kommt die Telemedizin ins Spiel: Der Patient hat dieses Kissen bei sich zu Hause und die Daten werden über das Internet an die Dresdner Praxisklinik übermittelt. „Direkt und sicher“, betonen die Verantwortlichen. So ließe sich oft schon Wochen vorher eine drohende Verschlechterung der Erkrankung erkennen und die Therapie entsprechend anpassen, ohne dass der Patient ins Krankenhaus muss.

Professor Spitzer ist von dem System überzeugt: „Es liefert uns weitere, bisher nicht zugängliche Informationen, Tag für Tag“, sagt er. Die Werte werden regelmäßig von einer geschulten Herzinsuffizienz-Pflegekraft überprüft und bei Bedarf von einem Arzt interpretiert, ergänzt Spitzer und betont: „Der Mehrwert des Systems hängt davon ab, dass der Patient die tägliche Messung durchführt und die Behandlungsempfehlungen umsetzt.“

Dresdner Mediziner glaubt an Erfolg der Studie

Fällt die Studie positiv aus, könnte das System direkt in die Patientenversorgung aufgenommen werden, bestätigt Professor Spitzer. „Dagegen steht natürlich das Risiko, dass die Studie negativ ausfällt. Dann hat sich das Unternehmen sämtlich Chancen für sein System verbaut“, ergänzt er. Doch der Mediziner ist zuversichtlich: „Ich glaube, dass es funktionieren wird und eine gute Sache für die Patienten ist. Deshalb haben wir uns als Praxisklinik auch sehr um diese Studie bemüht.“

Dass gerade die Dresdner Praxisklinik für die Studie ausgewählt wurde, erklärt sich Spitzer mit dem guten Ruf, den sich die Einrichtung über Jahre hin aufgebaut habe: „Es gibt nicht sehr viele Praxiskliniken in dieser Größe. Wir haben 180 Mitarbeiter, versorgen rund 50.000 Patienten pro Jahr.“ Die Praxisklinik Herz und Gefäße wurde 1992 als fachübergreifende Gemeinschaftspraxis gegründet. Heute deckt sie die Bereiche Kardiologie, Angiologie, radiologische Diagnostik und Nuklearmedizin ab. Diese verteilen sich auf die Standorte Forststraße in der Dresdner Neustadt mit den kardiologischen und angiologischen Ambulanzen, dem großen praxisklinischen Bereich mit Laboren am Weißen Hirsch sowie auf dem Gelände des Städtischen Klinikums Dresden Neustadt.

