Dresden

Es braucht manchmal nicht viel, um eine gute Geschichte zu erzählen – am aller wenigstens wahre Begebenheiten. Das wusste schon die Schriftstellerin Karen Blixen: „Es ist nie passiert und es wird nie passieren, und deshalb wird es erzählt.“ Genau dieses simple Konzept machten sich Jonas Meintschel und Philipp Hänicke zunutze, als sie im Oktober begannen, ein eigenes Kartenspiel zu entwickeln.

Herausgekommen ist „Du bist das Radio“, ein Kartenspiel zum Geschichtenfabulieren. Dabei gilt: Je verrückter die Erzählung, desto besser. Eigentlich studieren die beiden 23-Jährigen an der Technischen Universität Dresden. Durch das coronabedingte Online-Semester und die verschobene Vorlesungszeit blieb jedoch reichlich Gelegenheit, ihre Idee in die Wirklichkeit umzusetzen. Mit Hilfe ei­ner Crowdfundingkampagne soll das Spiel nun in die Produktion gehen.

Spieler als Radiomoderatoren mit bizarren Storys

Der Spielablauf ist einfach: Jeder Spieler darf in die Rolle eines Radiomoderators schlüpfen und mit Hilfe vorgegebener Begriffe aus Kategorien wie Ort, Ereignis, Beruf oder Mahlzeit eine verrückte Story wiedergeben. Da kann es schon mal sein, dass Barack Obama auf die ISS reist, um dort einen Döner zu genießen, oder Nelson Mandela posthum gerne in den Keller geht, um Hamsterkäufe zu sortieren. Ein Zuhörer darf anschließend die Historie küren, die ihn am meisten unterhalten hat. Das bringt wiederum Punkte ein.

Mit Faktentreue hat das Ganze natürlich wenig zu tun. Doch darum geht es auch gar nicht. „Die Leute sollen miteinander ins Gespräch kommen und interessante Geschichten erzählen“, erklärt Philipp Hänicke. Fast wie im Radio eben. „Dort hört man auch immer häufiger die kuriosesten Sachen, die man sich hätte früher gar nicht vorstellen können“, ergänzt Jonas Meintschel. Der Spielname erkläre sich somit von selbst. Und bizarre Erlebnisse ausdenken könne sich ja schließlich jeder.

Spaß im Vordergrund – Gewinnen zweitrangig

Bei den gängigen Spielformaten sei ein Problem, dass häufig immer dieselben Spieler gewinnen. „Wir wollten ein Spiel entwickeln, bei dem das Küren eines Siegers zweitrangig ist. Vordergründig soll es um den Spaß gehen“, erzählt Philipp Hänicke. Die beiden Studenten müssen es wohl wissen – beide haben selbst eine große Brettspielsammlung zuhause. Ein Lieblingsspiel gebe es da aber nicht. „Hauptsache neu, da es dann besonders spannend ist“, meint Jonas Meintschel. Das sei auch der Clou bei ih­rer eigenen Spielidee: „Durch neue Einfälle der Mitspieler bleibt es abwechslungsreich. Da ist keine Geschichte, wie die andere.“

Aktuell läuft die Produktion noch in Eigenregie. Das heißt konkret: Die Karten werden im Copyshop gedruckt und dann selbst per Hand zurechtgeschnitten. Um zukünftig größere Mengen zu produzieren, haben die zwei Dresdner nun eine Crowdfundingkampagne gestartet. Ziel ist es, das Spiel in ei­ner Druckerei drucken zu können. Dafür sollen zunächst 2000 Euro gesammelt werden.

Crowdfunding soll Spiel in professionelle Druckerei befördern

Spenden kann jeder, was er möchte – ab 20 Euro erhält man ein Kartenspiel, für 50 Euro gibt es drei. Wer 70 Euro in die Hand nehmen möchte, erhält als Dank sogar eine Spielvariante mit personalisierter Karte. Der eigene Name wird dann in die Kategorie „Berühmte Personen“ aufgenommen.

Zu ihrer Spielidee haben die zwei Jungs bisher nur positives Feedback bekommen. „Unsere Familien und Freunde spielen es wirklich gern. Es macht, besonders in der jetzigen Zeit, gute Laune“, sagt Philipp Hänicke. Neben der klassischen Spielweise sind die Karten ebenso für ein Quartett geeignet. „Alternativ kann auch eine Geschichtenstraße gebaut werden, indem man als Team eine Geschichte entwickelt“, erklärt Jonas Meintschel.

Eine Online-Version des Spiels können sich beide zukünftig auch vorstellen, falls die Spendenkampagne erfolgreich läuft. Das Erreichen eines zweiten Fundingziels in Höhe von 10­.000 Euro würde außerdem einen Kartendruck mit Comiczeichnungen ermöglichen.

Ein weiterer Traum sei, das Spiel irgendwann in der Neustädter Spielebar Barneby auszulegen. „Das hätten wir gerne gemacht, aber da macht uns die aktuelle Situation leider einen Strich durch die Rechnung“, sagt Jonas Meintschel. Sobald es wieder möglich ist, wollen sie dies gerne nachholen. Dann möchten beide auch regionale Händler aufsuchen, um ihr Projekt dort zum Verkauf anzubieten.

„Du bist das Radio“ soll auf jeden Fall nicht das letzte Spiel der Dresdner sein. Die nächste Idee sei bereits in der Pipeline, an ein paar Parametern müsse jedoch noch gefeilt werden. Aber das sollte für die zwei leidenschaftlichen Brettspieler ja kein Problem sein.

Die Unterstützung der laufenden Kampagne ist noch bis 28. Februar möglich. Alle Informationen dazu gibt es im Netz: www.startnext.com/du-bist-das-radio

Von Annafried Schmidt