Dresden: Stromverbrauch der Mieter steigt im Lockdown heftig

Dresden

Das ist dann mal heftig: 300 Euro Nachzahlung für das vergangene Jahr sind viel Geld. „Unser Stromverbrauch ist um ein Drittel gestiegen“, sagt Katrin Kroupova, die gemeinsam mit ihren Kindern (12. und 10. Klasse) in einem Drei-Personen-Haushalt lebt. Die Juristin arbeitet beim Mieterverein Dresden und Umgebung und wird inzwischen von mehreren Vereinsmitgliedern auf die Stromrechnung angesprochen.

Katrin Kroupova arbeitet als Juristin für den Mieterverein Dresden und Umgebung. Quelle: Archiv/Tomke Giedigkeit

Größere Haushalte wird es noch härter treffen

„Die Tendenz geht ganz klar in Richtung einer hohen Belastung“, sagt die Juristin. So habe ein Ehepaar, das allein im Haushalt lebt, von einem Viertel Mehrverbrauch und einer Nachzahlung von 150 Euro berichtet. „Die Rechnungen für 2020 kommen allmählich bei den Haushalten an. Größere Haushalte wird es wohl noch härter treffen als uns.“ Ein Grund für den Mehrverbrauch liege auf der Hand – der Shutdown.

„Die Kinder lernen am Computer über die Plattform LernSax. Computerar­beitsplätze verbrauchen Strom“, so Katrin Kroupova, die überwiegend im Homeoffice arbeitet – auch am Computer. „Mittags kochen wir natürlich“, schildert die Juristin einen weiteren Grund für den höheren Verbrauch.

Bei den Betriebskosten wird es auch nach oben gehen

Sechs Jahre lang seien die Daten auf der Stromrechnung – vom Preis mal abgesehen – gleich gewesen. „Ich hatte ja durchaus mit Mehrkosten gerechnet. Aber dass es gleich ein Drittel mehr wird, habe ich so nicht erwartet“, bekennt die Juristin und ahnt nichts Gutes: „Bei den Betriebskosten werden sich viele Haushalte auch auf Steigerungsraten einstellen müssen.“

Wasserverbrauch und Heizkosten steigen

Besonders der Wasserverbrauch und die Heizkosten würden durch den Lockdown steigen. „Es gibt ja Dinge, an denen man sparen kann. Aber wenn man zu Hause ist, heizt man natürlich anders, als wenn man ins Büro geht und die Kinder die Schule besuchen.“ Katrin Kroupova geht davon aus, dass die Betriebskosten dieses Jahr sogar noch weiter steigen werden. „Jetzt kommt zum Lockdown die eisige Kälte dazu. Das macht es alles noch einmal teurer.“

2018 zahlten Mieter 2,26 Euro Betriebskosten

Der Mieterverein Dresden und Umgebung hat gerade erst seinen aktuellen Betriebskostenspiegel vorgelegt, für den die Interessenvertretung der Mieter die Betriebskostenabrechnungen des Jahres 2018 ausgewertet hat. Nach diesen Berechnungen zahlten Mieter in Dresden im Durchschnitt 2,26 Euro pro Quadratmeter Betriebskosten. Aber das war zu Zeiten, als ein Shutdown wegen einer Epidemie noch undenkbar war.

Von Thomas Baumann-Hartwig