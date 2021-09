Dresden

Ladenbesitzer baten ihre Kunden aus den Geschäften und stellten sich vor der Eingangstür auf. Auf den Freisitzen von Gaststätten und Restaurants warteten die Gäste vergeblich auf die Rechnung. Im Karstadt Kaufhaus fiel das Licht aus. Computerbildschirme wurden schwarz. Die Ampeln funktionierten nicht mehr. 13.53 Uhr gab es einen Stromausfall in Dresden. Letztlich waren in und um Dresden mehr als eine Million Menschen von dem Blackout betroffen.

Telefonieren nicht oder nur eingeschränkt möglich

Auch in der Region lag kein Strom an. Okrilla und Moritzburg waren beispielsweise von dem Stromausfall betroffen, aber auch Radebeul, Pirna, Wilsdruff, Freital, Radeberg und sogar Nossen. Telefonieren war teilweise nicht oder nur eingeschränkt möglich. Die Festnetztelefone funktionierten ohnehin nicht, aber auch die Handynetze waren gestört.

Der Energieversorger SachsenEnergie bestätigte auf DNN-Anfrage eine Störung im gesamten Netz. Die Ursache liege im Umspannwerk Süd, einem der großen Knoten im Netz von Sachen-Energie. Betroffen seien Dresden, aber auch die Industriekunden im Dresdner Norden und Teile des Dresdner Umlands. „Wir wissen nach wie vor nicht, woran es liegt“, erklärte die Sprecherin.

Zweite Auslösung beim Wiederhochfahren

Bei der Wiederversorgung des Netzes habe es eine zweite Auslösung im Dresdner Stadtgebiet gegeben, so dass nur einzelne Stadtteile wieder Strom erhielten. Gegen 15 Uhr seien aber bis auf das Umspannwerk Tolkewitz wieder alle Umspannwerke im Stadtgebiet versorgt, so dass in weiten Teilen der Stadt wieder Strom anliege. Das berichteten auch Nutzer der sozialen Medien, die die Rückkehr der Versorgung in Stadtteilen wie Cotta, Zschertnitz oder Johannstadt feierten.

95 Prozent der Kunden wieder am Netz

Gegen 16 Uhr waren laut SachsenEnergie wieder 95 Prozent aller Stromkunden am Netz. Monteure würden nach dem Fehler suchen und intensiv daran arbeiten, auch die restlichen fünf Prozent der Stromkunden wieder anzubinden.

ÖPNV massiv gestört

Die Dresdner Verkehrsbetriebe mussten vorübergehend den Betrieb einstellen. Die Straßenbahnen konnten etwa eine halbe Stunde lang nicht fahren. Danach rollten am Dr.-Külz-Ring wieder Straßenbahnen. Der Bahnverkehr war vom Stromausfall nicht beeinträchtigt, weil die Deutsche Bahn über ein eigenes Netz verfügt, wie eine Sprecherin erklärte. Lediglich die Anzeigetafeln seien ausgefallen und die Geschäfte dunkel geblieben. Von 14 Uhr bis 14.50 Uhr hatte der Hauptbahnhof keinen Strom.

Zahlreiche Menschen in Aufzügen steckengeblieben

Der Feuerwehrnotruf 112 funktionierte weiterhin. Wegen des Stromausfalls waren zahlreiche Personen in Aufzügen stecken geblieben, berichtete die Berufsfeuerwehr. „Wir sind unterwegs und arbeiten die Einsatzstellen ab.“ In Geschäften und Einkaufszentren standen Menschen im Dunkeln und irrten durch die Tiefgaragen.

Einzelne Stadtgebiete ab 14.15 Uhr wieder mit Strom

In der Innenstadt lag gegen 14.15 Uhr wieder Strom an, funktionierten die Ampeln wieder. Da waren andere Stadtteile noch ohne Strom. Ein Nutzer postete bei Twitter das Bild einer Solaranlage und schrieb, er könne dank autarker Versorgung weiter an seiner Diplomarbeit schreiben. Überhaupt war der Stromausfall das bestimmende Thema in den sozialen Netzwerken. Wie könnte es anders sein, kursierten auch schon die ersten Verschwörungstheorien.

Von Thomas Baumann-Hartwig