Wirtschaftsförderungs-Chef Robert Franke will trotz Corona weihnachtliche Stimmung in die Herzen der Dresdner und der Markthändler pflanzen – und den Striezelmarkt bloß nicht ausfallen lassen. „Wir in der Wirtschaftsförderung tun alles, damit Dresden sein Weihnachtserlebnis bekommt“, betonte der Amtsleiter mit Blick auf die bundesweit geführten Diskussionen um Weihnachtsmärkte und Karneval in Corona-Zeiten. „Ich gehe davon aus, dass der Striezelmarkt stattfindet.“

Dafür hat Franke eigens eine „Weihnachts-Taskforce“ gegründet, die Woche für Woche nach Lösungen sucht, damit selbst gut frequentierte Weihnachtsmärkte die Pandemie-Regeln einhalten können. Dass diese Aufgabe der Wirtschaftsförderung zufiel, ist kein Zufall: Das Amt ist einerseits ohnehin für das Marktwesen in Dresden zuständig. Anderseits ist für viele Händler und Gastronomen die Adventszeit der umsatzstärkste Monat im Jahr – ihre letzte Chance, die immensen wirtschaftlichen Schäden auszugleichen, die durch die Seuche und die Ausgangssperren entstanden sind.

Striezelmarkt in der gesamten Innenstadt?

Daher wollen die amtlichen Vorkämpfer für wohlorganisierte Besinnlichkeit auch alle Optionen ausschöpfen, um den Striezelmarkt und möglichst viele der anderen Weihnachtsmärkte 2020 zu retten. Dabei kombinieren sie mehrere Ansätze: „Wir wollen den Striezelmarkt in der Fläche deutlich über den Altmarkt hinaus ausdehnen, die Besucher durch kulturelle Attraktionen im 15-Minuten-Takt in Bewegung halten und das ganze Geschehen entzerren“, erklärte Amtsleiter Franke.

Insofern könnte sich der Striezelmarkt in diesem Jahr auf die gesamte Innenstadt ausdehnen, damit sich Hundertausende Besucher besser verteilen. So sind separate Kinderattraktionen geplant. Handwerker- und Klamotten-Stände sollen mit mehr Abstand aufgebaut werden, aber ohne Zäune auskommen. Glühwein-, Bratwurst- und andere Fressbuden will Franke hingegen umzäunen und den Zutritt limitieren. Von einem vollständig umzäunten Striezelmarkt mit Zugangslimit hält der Wirtschaftsförder-Chef hingegen nichts: „Dann ballen sich die Besucher am Eingang – da hat man für den Infektionsschutz nichts gekonnt.“

Elektronische Möglichkeiten prüfen

Zudem sollen Musikanten, Schausteller und andere Kulturschaffende eine Art zeitversetzt blinkende Leuchtgirlande bilden und so die Weihnachtsmarkt-Bummler ständig auf Trab halten: Endet nach je einer Viertelstunde die Attraktion auf einer Bühne, locken gleich darauf in Sicht- und Rufweite die nächsten Gaukler das amüsiersüchtige Volk ein paar Dutzend Meter weiter – und so fort. Zudem prüft Franke elektronische Möglichkeiten, die Besucher zu erfassen, um später mögliche Infektionsketten rekonstruieren zu können.

Ob all dies das Gesundheitsamt und das Land Sachsen überzeugt, bleibt abzuwarten. Etwa sechs Wochen hat die Taskforce noch, um Weihnachten beziehungsweise dessen Inkarnation – den Dresdner Striezelmarkt – zu retten. „Viel Schlaf kriegen wir im Moment nicht“, verriet der Amtsleiter.

Heiko Weckbrodt