Dresden

Mit 10.500 Euro unterstützt der Stadtbezirksbeirat (SBR) Blasewitz zwei Vorhaben an der Striesener Versöhnungskirche. Es sind die Sanierung der Ziffernblätter der Kirchturmuhr und die Einrichtung eines Bibelgartens.

Pfarrer Hans-Peter Hasse hatte in der jüngsten Sitzung beschrieben, dass die vier weithin sichtbaren Ziffernblätter am 62 Meter hohen Kirchturm mittlerweile stark verblichen seien. Man habe aber die Firma Mütze in Neustadt/Sa. gefunden, die die Aufarbeitung – Abschleifen, Reinigung, Anstrich – mit kostengünstiger Abseiltechnik für gut 7100 Euro übernehmen könne. Der SBR bewilligte einen Zuschuss von 5500 Euro.

Den Bibel-, Nutz- und Lehrgarten an der Versöhnungskirche möchte die Religionslehrerin Almut Naumann in der Grünfläche auf dem Kirchengelände einrichten. Dort sollen vornehmlich Pflanzen stehen, die einen Bezug zur Bibel haben. Hinweistafeln sollen das erläutern. Sie würde den Garten mit Kindern aus dem Religionsunterricht und der Christenlehre nutzen und pflegen. Die jungen Menschen sollen dort auch selbst Hand anlegen und über Pflanzen und Garten lernen. Da die Grünfläche an der Kirche öffentlich zugänglich ist, stünde auch der Bibelgarten allen Besuchern offen. Die Beiräte bewilligten die beantragten Fördermittel in Höhe von 5000 Euro.

Von hp