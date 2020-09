Dresden

Ganz plötzlich, ohne Vorwarnung waren die Parkplätze weg: 52 an der Zahl am Terrassenufer zwischen Sachsenplatz und Steinstraße. Der Parkscheinautomat für die früheren kostenpflichtigen Parkplätze ist verhängt. Radfahrer können sich freuen: Sie müssen nicht mehr auf dem holprigen Gehweg fahren. Sie können die Fahrbahn nutzen – Bauarbeiter haben einen Radschutzstreifen markiert.

Maßnahme hat nur Priorität 4

Aber auf welcher Grundlage? Im Radverkehrskonzept von 2017 ist zwar auch die Verbesserung der Situation am Terrassenufer als Ziel definiert. Der kombinierte Geh- und Radweg soll saniert werden, heißt es da. Eines Tages, denn die Maßnahme hat die geringe Priorität 4 erhalten.

Anzeige

AfD-Stadtrat Thomas Ladzinski wollte in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau am 9. September wissen, was die Verwaltung am Terrassenufer plant. Eine erhellende Auskunft bekam er von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) nicht. „Die Verwaltung macht, was sie will“, findet Ladzinski.

Bauarbeiter waren schneller als die Antwort

Die Frage sei ihm ohne Vorankündigung unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ gestellt worden, erklärte Schmidt-Lamontain. Da ihm zum Thema Terrassenufer nichts bekannt gewesen sei, habe er eine verbindliche Antwort bis zur nächsten Ausschusssitzung am 30. September zugesichert. Die Bauarbeiter waren schneller. Der Baubürgermeister wusste am 9. September nichts von dem Vorhaben, das nach Angaben der Stadtverwaltung aber schon einen Tag vorher in der Sitzung des Stadtbezirksbeirats Altstadt vorgestellt wurde.

AfD und Freie Wähler wollen das Rad zurückdrehen

Schmidt-Lamontain beruft sich auf das Radverkehrskonzept Innenstadt aus dem Jahr 2010, in dem der Schutzstreifen am Terrassenufer mit der höchsten Priorität versehen worden war. Im aktuellen Radverkehrskonzept wird der Schutzstreifen dagegen nicht ausdrücklich erwähnt, räumt der Baubürgermeister ein. „Es ist aber planerisch nicht ungewöhnlich, wenn ein zehn Jahre alter Maßnahmevorschlag weiterentwickelt wird.“

AfD und Freie Wähler im Stadtrat sehen das anders. In einem interfraktionellen Antrag fordern die Fraktionen, das Rad zurückzudrehen. Der Wegfall der Parkplätze verschärfe die Parkraumsituation in dem Gebiet erheblich und belaste die Anwohner. Sollte ein Rückbau des Schutzstreifens nicht möglich sein, sollte geprüft werden, wie wenigstens wohnungsnahe Ladezonen für die Anwohner geschaffen werden könnten, so AfD und Freie Wähler.

Der ADFC Dresden begrüßt dagegen den neuen Schutzstreifen. Mit dieser Lösung würden sich Fußgänger und Radfahrer auf dem Fußweg nicht mehr in die Quere kommen, erklärte ADFC-Vorstand Nils Larsen. Er forderte die Stadtverwaltung auf, nun auch weitere Maßnahmen am Terrassenufer im Kernbereich an den Dampferanlegestellen zu treffen. Tempo 30 und eine breite Radverkehrsanlage seien dort erforderlich.

Von Thomas Baumann-Hartwig