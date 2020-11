Dresden

Die Zukunft des Neustädter Marktes rund um den Goldenen Reiter polarisiert immer mehr. Die Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden (GHND) konzentriert sich mit Vehemenz auf ihr neues Betätigungsfeld, hält bauliche Veränderungen hier für „dringend notwendig“ und Denkmalschutz für „unsinnig“. Die derzeitige Bebauung sei eine aus der Not geborene Lösung. Die erst im März 2019 gegründete Initiative „Neustädter Freiheit“ dagegen will den Neustädter Markt in seinem jetzigen städtebaulichen Zustand erhalten.

Stadtklima als Argument gegen Bebauung

Während den Umbau-Befürwortern – nicht verwunderlich – besonders die DDR-Plattenbauten aus den 1970er Jahren ein Dorn im Auge sind (Architekturprofessor Christoph Mäckler: „hässliche Kisten, die einfach Schrott sind und nicht saniert gehören“), plädiert die Gegenseite dafür, den Platz „freiraumplanerisch weiter zu qualifizieren“. Heißt: Bäume fürs Stadtklima erhalten, Plattenbauten ertüchtigen, die Brunnen von Friedrich Kracht wieder in Gang setzen, Flächen zum Wohlfühlen schaffen.

Umgestaltung nicht in naher Zukunft

Bekanntlich hatte die Landeshauptstadt zur Umgestaltung des Neustädter Marktes und des Königsufers einen freiraum- und städteplanerischen Ideenwettbewerb initiiert. Im Ergebnis befand eine Jury den Entwurf des Architekten Bernd Albers für überlegenswert. Der sieht neben der teilweisen Bebauung des Marktes auch neue Gebäude am Königsufer und eine verengte Große Meißner Straße vor. Dafür steht neben einem Tunnel auch eine Umgehungsstraße zur Debatte. Geld allerdings gibt es für diese Projekte derzeit nicht – Zeit also, das Pro und Contra einer Umgestaltung ausgiebig zu diskutieren.

Vonovia wartet ab

Und Grund für die Wohnungsgesellschaft Vonovia, am Status vieler unsanierten Plattenbauten auf dem Platz vorerst nicht zu rütteln. Zumal das Landesamt für Denkmalschutz nach Angaben der Stadtverwaltung weiter prüft, „die Platzanlage Neustädter Markt in ihrer Gesamtheit“ unter Schutz zu stellen.

Schlagabtausch der Architekten

Vor knapp einer Woche, am 20. November, hatten die Neumarktwächter eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie das Plädoyer der Initiative „Neustädter Freiheit“ für den Erhalt des Platzes kritisieren. Die Einschätzung der früheren Professorin für Landschaftsarchitektur an der TU Dresden,Erika Schmidt, zu den ästhetischen Qualitäten und zur historischen Bedeutung der Platzanlage sei nicht stichhaltig, hieß es.

Grün gegen Überhitzung der Stadt

Dazu erklärt wiederum Erika Schmidt: „Nun steht Meinung gegen Meinung, und vermutlich gibt es noch zahlreiche andere, bisher nicht veröffentlichte Einschätzungen des Neustädter Marktes in seiner heutigen Beschaffenheit“. Schmidt hebt vor allem den Baumbestand hervor, dem „in der teils stark überhitzten Inneren Neustadt stadtklimatische Bedeutung“ zukomme. Sie hoffe auf mehr Bäume, wenn die Große Meißner Straße an der Stelle tatsächlich vom Verkehr entlastet werde. Das dürfte die „Aufenthaltsqualität“ an dem Platz noch deutlich steigern. „Deshalb“, so die Architektin, „ist es meines Erachtens nach wie vor richtig und wichtig dafür einzutreten, dass der Neustädter Markt unbebaut bleibt.“

