Dresden

Im Stadtrat ist (wieder einmal) ein Richtungsstreit entbrannt: Wie gehen wir mit den coronabedingten Mehrausgaben und Mindereinnahmen um? Die Linke sagt ganz schmerzfrei: keine Abstriche bei Investitionen in Bildung, kein Abbau in der Kultur. Dann lieber Schulden machen. Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) und OB Dirk Hilbert ( FDP) sind da ein bisschen zurückhaltender, wollen das Geld zusammenhalten und Leistungen kürzen. Schließlich darf man nicht nur ans nächste Jahr denken.

Gleichwohl will der OB mit seinen „Kulturinseln“ den von der Krise besonders arg getroffenen freien Künstlern im Sommer die Möglichkeit zum Auftritt und, genauso wichtig, zum Geld verdienen geben. Das ist ein gutes Zeichen, auch wenn dafür eine halbe Million Euro aus der Stadtkasse fließt. Aber das ist für eine Landeshauptstadt nicht wirklich viel Geld.

Das Saarländer Prinzip

Ans Eingemachte aber geht es in Sachen Kultur im nächsten Jahr. Zwölf Prozent sollen die Einrichtungen 2021 einsparen. Aber zwölf Prozent von was? Da haben Lames und Hilbert die Katze noch nicht aus dem Sack gelassen. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Christiane Filius-Jehne, hat mal den Teufel an die Wand gemalt: Zwölf Prozent vom Gesamtbudget, also vom städtischen Zuschuss (okay), von den Eintrittsgeldern (nicht okay), von den eingeworbenen Sponsorengeldern (gar nicht okay). Das wäre das Prinzip Saarland. Wer wenig auf die Reihe kriegt, profitiert im Länderfinanzausgleich am meisten. Die in der Bundesrepublik übliche Herangehensweise. Nicht nur bei der Länderfinanzierung.

Nun ist Charles Darwin mit seinem „survival of the fittest“ sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Auch eine Bühne wie das Festspielhaus Hellerau hat seine Existenzberechtigung.

Dass aber zum Beispiel die Dresdner Musikfestspiele von ihrem selbst und hart erarbeiteten Geld abgeben müssen, wäre schlicht ungerecht. Wer die Hütte voll kriegt und wer Sponsoren für sich gewinnt, sollte auch davon in vollem Umfang profitieren. Leistung muss sich auch hier lohnen. Die Realität wird erfahrungsgemäß anders aussehen. Das Saarland lässt grüßen.

Von Dirk Birgel