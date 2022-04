Dresdner Süden - Was wird aus den maroden Bürogebäuden an der CDF-Straße in Dresden-Strehlen?

Nach dem Feuer am Gründonnerstag ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung, auch die Bauaufsicht reagiert. Frühere Pläne für neue Wohnungen hatten sich indes zerschlagen.