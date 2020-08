Dresden

Gerade jetzt an den lauen Sommerabenden herrscht Leben auf dem Wasaplatz, sind die Bänke auf dem neu hergerichteten Markt stets gut besetzt. Eisessende Senioren, direkt daneben junge Leute mit einer kühlen Limo. Das neue Zentrum des Stadtteils kommt bei den Menschen offensichtlich gut an – allein bei der Gestaltung sehen etliche Strehlener noch Luft nach oben. Zu viel Stein, zu wenig Schatten, weshalb Vertreter der Grünen im Dresdner Südosten nun Nachbesserungen vorschlagen.

Für die Prohliser Stadtbezirksbeirätin Julia Günther (Grüne) sind es „vertane Chancen, wenn die Stadt bei der Gestaltung öffentlichen Raums Hitzepläne und Klimaschutz immer noch außer Acht lässt.“ Am Wasaplatz müsse „dringend nachgebessert und das mögliche für das Stadtgrün getan werden“, erklärt Julia Günther.

Die Stadtbezirksbeirätin verweist auf einen Beschluss der Mitgliederversammlung ihrer Partei von vor einem Jahr, in dem angesichts der zunehmenden Trockenperioden und öfteren hohen Temperaturen ein Hitzeaktionsplan für die Stadt gefordert wird, um die Folgen für die Menschen abzumildern. So sollen unter anderem in der Sommerzeit öffentliche Freiflächen durch Verschattung so hergerichtet werden, dass die Wärmebelastung erträglich wird. Denkbar seien aber beispielsweise auch kleine Wasserspiele, sofern nicht eine mögliche Wasserknappheit dagegen spricht.

Genau das könnte sich Julia Günther gut auf dem Wasaplatz vorstellen. Es könne sich auch um temporäre Aktionen handeln, um die Aufenthaltsqualität am Wasaplatz zu verbessern. „Insbesondere in Zeiten von Corona bieten offen zugängliche Wasserhähne nicht nur die Gelegenheit zur Erfrischung, sondern auch zum Händewaschen und dienen der Hygiene“, sagt Julia Günther.

Schon einmal hatte die Politikerin einen Anlauf unternommen, um zwei kleine Spielgeräte auf dem Platz aufstellen zu lassen. Mit dem Anliegen war sie allerdings im Stadtbezirksbeirat gescheitert.

Der Wasaplatz war im Zuge des Stadtbahnprojekts 2020 und der Verlegung der Straßenbahnschienen von der Wasastraße in die Oskarstraße neu gestaltet worden. Seit seiner Fertigstellung finden dort auch wieder regelmäßig Markttage statt.

Von seko