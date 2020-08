Dresden

Mehr als ein Jahr nach einem Brandanschlag auf einen vietnamesischen Gemüsehandel an der Lockwitzer Straße in Strehlen fehlt von dem oder den Tätern weiterhin jede Spur. Wie die Polizei jetzt auf Nachfrage mitteilte, konnte bislang kein Verdächtiger ermittelt werden. Somit bleibt auch weiterhin das Motiv hinter der Brandstiftung unklar.

In der Nacht zum 13. April 2019 war ein vor dem Geschäft für den Verkauf mitgenutztes Zelt in Flammen aufgegangen. Das Feuer hatte auch das angrenzende Mehrfamilienhaus mit in Mitleidenschaft gezogen, teils griffen die Flammen auch auf den Laden im Gebäude über. Durch die Hitze zersprang zudem eine Schaufensterscheibe.

Menschen kamen seinerzeit nicht zu schaden. Der Fall sei zwischenzeitlich an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden, so ein Polizeisprecher.

Von seko