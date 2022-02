Dresden

Die Dresdner sollen mehr Straßenbahn und Bus fahren und weniger Auto. Das ist das erklärte verkehrspolitische Ziel. Das sich nur dann umsetzen wird, wenn der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiver wird. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) haben jetzt dem Aufsichtsrat ein Strategiepapier für eine ÖPNV-Beschleunigung vorgelegt.

Die Vorschläge werden den Autofahrern nicht gefallen. Die Rechnung ist einfach: Schnellerer ÖPNV heißt oft: Langsamere Autos und weniger Parkplätze. Das ist der Plan.

Das Problem: Bus und Straßenbahn sind zu langsam

Das Auto ist beim Tempo klar im Vorteil: Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit eines Autos liegt bei 25 Kilometern pro Stunde. Busse und Bahnen hinken mit 19 Kilometern pro Stunde hinterher. In den vergangenen 20 Jahren ist der ÖPNV immer langsamer geworden, während das Auto an Tempo zugelegt hat. Grüne Welle, die vierspurige Coventrystraße und der Bramschtunnel haben das Tempo erhöht.

Die Gründe: Das bremst den ÖPNV aus

Eine vernünftige Infrastruktur vorausgesetzt, sind Wartezeiten an Ampeln ein wichtiger Parameter. Wenn Busse und Straßenbahnen im Stau stehen, sinkt die Reisezeit genauso wie bei langen Wartezeiten an schlecht ausgebauten Haltestellen.

Der Ist-Zustand: Was die DVB jetzt schon tun

Mit einer intelligenten Steuerung von Ampelanlagen können Straßenbahnen und Busse an Ampeln durchfahren und an Tempo zulegen. Bis 2023 sollen weitere Ampelanlagen an 39 wichtigen Knotenpunkten mit der modernen Technik ausgestattet werden. Auf der Achse zwischen Nürnberger Platz und Albertplatz ist die intelligente Ampel-Steuerung schon im Einsatz.

Das Konzept: Hier fordern die DVB separate Fahrstreifen

Mehr Tempo gibt es an neuralgischen Punkten nur, wenn separate Fahrbahnen für Busse entstehen und die Gleise der Straßenbahnen freigehalten werden. An diesen Stellen fordern die Verkehrsbetriebe Fahrspuren. Es handelt sich um Strecken, auf denen die Verkehrsmittel permanent mit Verspätung unterwegs sind. Busspuren: Altcotta, Stauffenbergallee, Fetscherstraße, Rennplatzstraße, Grundstraße/Körnerplatz, Striesener Straße, Budpester Straße, Karcherallee, Flügelweg. Freie Gleise: Marienbrücke, Tolkewitzer Straße, Bischofsweg von Alaunplatz bis Schauburg, Bischofsweg von Bischofsplatz bis Hansastraße.

Der erste Schritt: Vier Vorhaben für eine schnelle Umsetzung

Vier konkrete Vorhaben wollen die Verkehrsbetriebe bis 2024 umsetzen: Für die Buslinie 80 soll zwischen den Haltestellen Fügelweg und Altcotta eine Busspur eingerichtet werden. Das würde die Reisegeschwindigkeit von 22,2 auf 22,7 Kilometer pro Stunde erhöhen. Die DVB könnte einen Gelenkbus einsparen. Das Freihalten der Gleiskörper auf der Marienbrücke und der Tolkewitzer Straße würde die Reisegeschwindigkeit der Straßenbahnen von 18,5 auf 19,1 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Eine Kombination aus Parkverboten auf der Stauffenbergallee, einer Busspur auf der Fetscherstraße, Bedarfsampeln für Busse und Fahrbahnsanierungen in Striesen könnten die Buslinie 64 um 0,7 Kilometer pro Stunde schneller machen, von 18,4 auf 19,3 Kilometer pro Stunde. Schließlich soll die intelligente Steuerung von Ampeln mit einer erhöhten Priorisierung des ÖPNV einen Gewinn von 0,6 Kilometern pro stunde von 17,8 auf 18,4 Kilometer pro Stunde bringen.

Der Gewinn: Das bringen die Vorhaben

Die DVB hoffen auf eine Einsparung von zwei Millionen Euro Betriebskosten und einen Mehrerlös von einer Million Euro aus dem Ticketverkauf. Schnellere Busse und Bahnen finden mehr Fahrgäste, so das Kalkül.

Die Zukunft: Das könnte der Effekt sein

Sollten Busse und Straßenbahnen zwei Kilometer pro Stunde schneller durch Dresden fahren können – so schnell wie derzeit nachts – dann könnten die DVB 6,4 Millionen neue Fahrgäste pro Jahr gewinnen, 2,9 Millionen Euro zusätzliche Fahrgelderlöse erzielen und fünf Millionen Euro Betriebskosten sparen. Je fünf Straßenbahnen und Busse könnten gespart werden.

Der Zeitablauf: Wann wird das Ziel erreicht?

Es dauert. Das Personal ist bei DVB und Stadtverwaltung begrenzt. In vielen Fällen geht es um die Frage: ÖPNV-Beschleunigung gegen Grüne Welle für Autos oder ÖPNV-Beschleunigung gegen Parkplätze. Ein sensibles Thema in Dresden. Im Strategiepapier heißt es dazu wörtlich: „Dies geschieht aktuell mehrheitlich einzelfallbezogen, da eine eindeutige verkehrspolitische Priorisierung in Dresden als Abwägungsgrundlage für die genehmigenden Behörden fehlt.“

Von Thomas Baumann-Hartwig