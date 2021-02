Dresden

Wegen steigender Fahrgastzahlen kehren die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ab Montag wieder zum vorm Coronalockdown üblichen Zehn-Minuten-Takt zurück. Derzeit sind Bahnen und die Premiumbuslinien nach dem Ferienfahrplan und damit nur alle 15 Minuten unterwegs.

Von Montag bis Freitag fahren alle Straßenbahnlinien und die wichtigsten Buslinien tagsüber wieder alle zehn Minuten, teilen die Verkehrsbetriebe mit. Auch der Schülerverkehr rollt in Abstimmung mit den betroffenen Schulen.

Derzeit nur halb so viele Fahrgäste wie üblich, DVB erwarten aber Anstieg

In der letzten Woche haben die DVB-Marktforscher rund 300 000 Fahrgäste pro Werktag gezählt. Das sind etwa 30 000 mehr als in den Wochen zuvor – aber immer noch die Hälfte des sonst im Februar üblichen Fahrgastaufkommens.

Mit der Öffnung der Kindertagesstätten und Grundschulen sowie der teilweisen Öffnung der weiterführenden Schulen in dieser Woche ist laut DVB jedoch mit einem weiteren Anstieg der Nachfrage zu rechnen. Deshalb lösen die Verkehrsbetriebe nun ihr Versprechen ein, zu vollen Fahrzeugen vorbeugen zu wollen und bieten nun mit der Rückkehr zum durchgängigen Zehn-Minuten-Takt mehr Platz in Bussen und Bahnen.

So soll Passagieren ein ausreichend sicherer Abstand zu den Mitfahrenden ermöglicht werden, wie das auch von der Landespolitik mehrfach gefordert wurde.

Abends und nachts fahren die Bahnen und Busse aufgrund geringer Nachfrage allerdings noch nicht das übliche Angebot. Auch die Verstärkerfahrten auf einzelnen Linien wie der 62 oder die sogenannten Studentenshuttles auf der Linie 3 sind bisher nicht im Einsatz – die meisten Dresdner Studenten sind schließlich von einer Präsenz an universitären Einrichtungen befreit und daher nicht in der Stadt unterwegs. Gleiches gilt für den typischen Einkaufsverkehr am Sonnabend. Deshalb bleibt es sonnabends noch beim 15-Minuten-Takt.

DVB setzen weiter auf zusätzliche Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge

Die besonderen Hygienemaßnahmen mit intensiver nächtlicher Desinfektion und zusätzlicher mobiler Desinfektion der Fahrzeuge an den Endpunkten werden durch die DVB fortgesetzt. Ebenso der Stopp aller Busse und Straßenbahnen tagsüber an jeder Station und das Öffnen der Türen für einen intensiven Luftaustausch im Wagen.

Genaue Information zu den einzelnen Fahrten finden Fahrgäste auf der DVB-Homepage www.dvb.de. Auskünfte erhält man telefonisch bei der Hotline 0351/ 857 10 11 oder mobil per Handy-App. Die DVB-Servicepunkte und das Kundenzentrum bleiben aus Gründen des Infektionsschutzes weiterhin geschlossen.

Von Uwe Hofmann