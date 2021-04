Dresden: Straßen sollen nach Lili Elbe und Lea Grundig benannt werden

Dresden

Wenn in der Landeshauptstadt Straßen Namen brauchen, haben die Menschen in den betreffenden Stadtteilen ein Wörtchen mitzureden. Besonders in Dresden-Johannstadt, wo mehrere Modellprojekte für Bürgerbeteiligung laufen. Der Stadtbezirksbeirat Altstadt hat das Vorschlagsrecht und jetzt entschieden: Es soll in Dresden eine Lili-Elbe-Straße und eine Lea-Grundig-Straße geben.

Die Beiräte nehmen ihr Mitspracherecht ernst, diskutieren Vorlagen von Stadtbezirksamtsleiter André Barth und Alternativen dazu oft ausführlich und kontrovers. André Barth ist es gewohnt, dass er nicht jede seiner Beschlussvorlagen durchbekommt. So auch diesmal. Das geplante Straßenstück parallel zur Arnoldstraße zwischen Pfeifferhannsstraße und Gerokstraße sollte nach seinem Vorschlag Bruno-Clauß-Straße heißen. Im Beschluss steht nun Lilli-Elbe-Straße – Platz 15 auf der von Clauß angeführten Liste 16 möglicher Kandidaten, die nicht als Rangfolge zu verstehen war.

Schokoladenfabrikant Bruno Clauß eng verbunden mit dem Stadtteil

Dabei wäre Bruno Clauß sicher auch eine gute Wahl gewesen, hatte er doch die Schokoladenfabrik gegründet, an deren ehemaligem Platz heute Künstler und Handwerker Arbeitsräume haben und wo Stadt und Kinderschutzbund ein Familienzentrum errichten werden. Auch die AG „Johannstadt auf Tafeln“ wäre mit dem Fabrikanten sicher einverstanden gewesen. Sie will sein Wirken ganz in der Nähe auf einer Infostele des künftigen historischen Rundweges durch den Stadtteil würdigen.

Zur Galerie Der Stadtbezirksbeirat Altstadt hat vorgeschlagen, zwei neue Straßen nach Lili Elbe und Lea Grundig zu benennen.

Beirat: Mit Lili Elbe ein Signal setzen

Die Entscheidung für Lili Elbe kommentierte Marko Beger, der für die FDP im Stadtbezirksbeirat sitzt und den Änderungsvorschlag einbrachte, so: „Ein großartiges Signal. Lili Elbe unterzog sich 1930/31 als einer der ersten intersexuellen Menschen geschlechtsangleichenden Operationen. Der Großteil der Operationen wurde in Dresden ausgeführt. Die Lili-Elbe-Straße ist ein wichtiges gesellschaftliches Zeichen in und aus Dresden.“

Lili Elbe, 1882 in Dänemark als Einar Mogens Andreas Wegener mit männlichen und weiblichen Organen geboren, war 1931 in Dresden nach einem dieser medizinischen Eingriffe an Komplikationen verstorben. Ihr in den 1960-er Jahren eingeebnetes Grab auf dem Trinitatisfriedhof wurde 2016 wiedererrichtet, finanziert von der Produktionsgesellschaft des Films „The Danish Girl“ nach dem gleichnamigen Roman von David Ebershoff, für den das Leben von Lili Elbe die Inspiration lieferte.

Im Jahr 2016 wurde die wiedererrichtete Grabstelle von Lili Elbe auf dem Dresdner Trinitatisfriedhof enthüllt. Quelle: dpa

Auch Lea Grundig aus vielen Vorschlägen gewählt

Die geplante Verbindung zwischen Florian-Geyer-Straße und Käthe-Kollwitz-Ufer auf Höhe Elisenstraße soll nach dem Willen des Beirates Lea-Grundig-Straße heißen. So lautete auch der Vorschlag der Verwaltung. Die Malerin wurde 1906 in Dresden geboren und von den Nationalsozialisten verfolgt, die ihre Bilder als „entartete Kunst“ bezeichneten. Von 1964 bis 1970 war sie Präsidentin des Verbandes Bildender Künstler der DDR. Sie starb 1977. Ihre Grabstätte befindet sich auf dem Heidefriedhof. Auch hier gab es 13 weitere Vorschläge.

Eine so große Auswahl ist nicht die Regel. Die Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt liefert traditionell einige Anregungen, andere kommen von Beiratsmitgliedern oder Akteuren aus dem Stadtteil. Diesmal hatte das Quartiersmanagement für das Fördergebiet Nördliche Johannstadt den Großteil eingebracht. Nicht aus Übereifer, sondern weil Quartiersmanager Matthias Kunert nicht allein entscheiden wollte, als aus dem Rathaus die Anfrage nach Ideen kam.

Lange Liste, weil viele mitreden durften

„Für einen großen Aufruf über das Portal johannstadt,de war die Zeit zu knapp, so habe ich Akteure und Institutionen im Stadtteil angeschrieben“, erklärt Kunert, wie es zu der langen Liste kam, auf der auch Sachsens letzte Königin Carola von Wasa zu finden ist neben Sabine Ball, die sich für soziale Projekte engagierte, Otto Ernst Faber, der in der Hopfgartenstraße wohnte und 1939 von den Nationalsozialisten ermordet wurde und vielen weiteren Persönlichkeiten sowie anderen Bezeichnungen.

Gegen Schlagersänger Jan Gregor und Schauspieler Rolf Hoppe spricht eine Vorschrift

Als nicht realisierbar erwies sich, eine Straße nach Jan Gregor zu benennen, der zu DDR Zeiten mit Sandra Mo als Dresdner Gesangsduo mit Titeln wie „Hätt’ ich nochmal die Wahl“ Erfolge feierte. Er stand trotz des Einsatzes seiner Fans letztendlich nicht zur Wahl, denn die Vorschrift besagt, dass Persönlichkeiten in Dresden nur posthum durch Straßennamen geehrt werden, frühestens fünf Jahre nach dem Tod. Der Sänger, der sich noch seines Lebens freut, wäre wohl sowieso nicht konsensfähig gewesen – ganz anders als der 2018 verstorbene Schauspieler Rolf Hoppe, was jedoch ebenfalls an besagter Regel scheiterte.

Am Ende war das Votum für beide Straßennamen recht einmütig. Jeweils zwölf der anwesenden 17 Beiräte stimmten dafür. Entscheiden muss letztendlich der Stadtrat. Der bräuchte aber schon triftige Gründe, die Vorschläge aus dem Stadtbezirk zu verwerfen.

Vorgeschlagene Straßennamen Bruno-Clauß-Str. (BV, QM) Lili-Elbe-Str. (B, QM) Lea-Grundig-Str. (B, BV, SBR) Erna-Lincke-Str. (GL, SBR) Hilde-Rakebrand-Str. (GL) Anna-Joachimsthal-Schwabe-Str. (GL) Ida-von-Lüttichau-Str. (GL) Sabine-Ball-Str. (QM) Otto-Ernst-Faber-Str. (QM) Carola-von-Wasa-Str. (QM) Louis-Mandrin-Str. (QM) Eva-Stein-Str. (QM) Familie-Steinhart-Str. (QM) König-Johann-Allee (SBR) Elisens-Ruh-Str. (QM) Str. der Kinderrechte (QM) Schokoladenstr. (QM) Am Plattenwerk (QM) Plattenwerkstr. (QM) Flohmarktstr. (QM) Holzniederlage (QM) (Einreicher: B=Beschluss, BV=Beschlussvorlage, GL=Gleichstellungsbeauftragte LHD, SBR=Mitglied des Stadtbezirksbeirats, QM=Quartiersmanagement, Quelle: Stadt Dresden)

Nicht realisierbare Vorschläge Lebende Person Jan-Gregor-Straße Weniger als fünf Jahre seit Ableben Rolf-Hoppe-Straße Dietrich-Ewers-Straße Siegfried-Treppnau-Straße Fortsetzung dann nicht mehr durchgehender Straße Elisenstraße Pfeifferhannsstraße

Von Holger Grigutsch