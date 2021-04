Dresden: Straße durch den alten Elbarm sorgt für Proteste

Dresden

Manchmal, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger, könne er nur mit dem Kopf schütteln. „Am Schillerplatz verkämpfen wir uns in einen gepflasterten Platz, der Landschaftsschutzgebiet sein soll. Aber dort, wo es um eine richtige Landschaft geht, da schauen wir weg. Diese Heuchelei ärgert mich.“

Peter Krüger meint die Wiesen im Flutgraben zwischen Laubegast und Tolkewitz, über die bald eine Interimsstraße führen soll. „Wir als CDU bekennen uns ganz klar zum Ausbau der West-Ost-Magistrale“, stellt Krüger im ersten Satz klar. Um ein „Aber“ anzufügen: „Aber die Umleitungsstrecke für die Sanierung der Wehlener Straße und Österreicher Straße kann man mit mir nicht machen.“

„Das versteht kein Bürger“

Bis zur Schlömilchstraße am Schulcampus Tolkewitz ist der Ausbau der Wehlener Straße vorangekommen. Doch die Fahrbahn zwischen Tolkewitz und der Leubener Straße in Laubegast ist noch in einem schlechten Zustand. Das will die Stadtverwaltung ändern und hat längst ein Planfeststellungsverfahren beantragt. Mit einer Umleitungsstrecke für das Nadelöhr, die durch ein Überflutungsgebiet führt.

Und durch Wohngebiete am Toeplerpark und in Laubegast. „Die Straßenbahnlinien 4 und 6 werden durch Dieselbusse ersetzt. Diese fahren dann im dichten Takt an zwei Kindertagesstätten in Tolkewitz und am Spielplatz im Toeplerpark vorbei. Das versteht kein Bürger“, sagt Peter Krüger und weist darauf hin, dass Kleingärtner ihre Parzellen im alten Elbarm aufgeben mussten. „Wieso dann jetzt eine massive Straße gebaut werden soll, erschließt sich mir nicht.“

Zumal es aus Sicht des Fraktionsvorsitzenden Alternativen für die Umleitung gibt. Der Schwerlastverkehr könne über die Oehmestraße zur Bodenbacher Straße geführt werden. Die Linienbusse sollten dagegen über die Marienberger Straße geführt werden, schlägt Peter Krüger vor.

Bürgerinitiative bringt Petition ein

Thomas Schumpa, Beate Gleißberg, Cornelia Raeuber und Linda Kohlbaum haben jetzt für die Bürgerinitiative „Freundeskreis Tolkewitz“ eine Petition eingebracht, die, Stand Dienstagnachmittag, bereits 1040 Unterstützer gefunden hat. „Wir sind entsetzt, dass unbeirrt trotz zahlreichem Bürgerprotest die Umleitungsführung weiterhin durch enge Wohngebiets- und Nebenstraßen in Tolkewitz geführt werden soll“, heißt es im Petitionstext. Auch die geplante Streckenführung durch das Landschaftsschutzgebiet „Alter Elbarm“ stößt auf Unverständnis bei den Petenten.

„Wir Anwohner erwarten, dass die notwendigen Umleitungsverkehre auf Sammel- und Hauptstraßen geführt werden und dass auf die oben beschriebenen Szenarien verzichtet wird“, schreibt der Freundeskreis Tolkewitz. Eine vom früheren Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain zugesagte Bürgerversammlung sollte zeitnah anberaumt werden und nicht erst zu einem Zeitpunkt, an dem die Planungen weit vorangeschritten sind. „Ich unterstütze den Inhalt der Petition“, bekundet Peter Krüger.

Die Landesdirektion Sachsen bearbeitet das Planfeststellungsverfahren für die Sanierung von Wehlener und Österreicher Straße. Nächster Schritt ist ein Erörterungstermin, auf dem alle Beteiligten die Möglichkeit haben, ihre Einwände zu den Planungen vorzubringen. Der Weg zum Planfeststellungsbeschluss ist noch weit.

Von Thomas Baumann-Hartwig