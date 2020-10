Dresden

Dresdner Stollen wird auch in diesem Jahr gebacken. Gefeiert wird 2020 aber nicht. „Angesichts der aktuellen Lage haben wir entschieden, dass das 27. Dresdner Stollenfest am 5. Dezember nicht stattfindet“, sagt Andreas Wippler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Schutzverbandes Dresdner Stollen e.V. Dieser Schritt sei lange bedacht und nicht leichtgefallen, „denn unser Fest mit seinem Umzug, dem tonnenschweren Riesenstollen und Zehntausenden Besuchern ist uns Stollenbäckern eine Herzensangelegenheit und der Höhepunkt einer jeden Stollensaison.“

Der 5. Dezember soll dennoch im Mittelpunkt der Stollenbäcker-Aktivitäten stehen. Geplant sind kleine Aktionen mit Stollenbäckern und dem Dresdner Stollenmädchen in den Bäckereien und Konditoreien im Verbandsgebiet, in der weihnachtlichen Innenstadt und im Striezelmarkt-Programm. „Auch in der Schaubackstube auf dem Striezelmarkt können Besucher ab dem 23. November in unsere Welt eintauchen“, so Wippler.

Von DNN